«Баия» — «Америка Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (01.07.21)

1625024382

вчера, 06:39

В 8-м туре бразильской Серии A «Баия» сыграет дома с «Америкой Минейро». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Баия» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.07. Ничейный исход котируется в 3.24. Победа «Америки» представлена коэффициентом 3.88.

Сделать ставку на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.61. Низовой исход матча (ТМ 2,5) оценивается в 1.55.

Форма команд

В предыдущем туре чемпионата Бразилии «Баия» неудачно сыграла в гостях у «Палмейраса». Команда уступила сопернику со счетом 2:3, потерпев второе поражение в Серии A. Прежде «Баия» оформила победы над «Сеарой» и «Атлетико Паранаэнсе» с одинаковым счетом 2:1, а также поделила очки с «Коринтиансом» (0:0). В общем зачете чемпионата «сине-белые» базируются на 5-м месте, набрав в общей сложности 12 очков.

«Америка Минейро» такими результатами похвастаться пока не может. В активе команды только 3 ничьи при 4 поражениях. Особенно блекло выглядит игра сегодняшних гостей в атаке, которая за семь поединков смогла забить всего три гола. Пока «Америка» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. В двух последних матчах команда сыграла вничью с «Интернасьоналом» (1:1) и «Жувентудом» (1:1).

Информация для ставок

В 6 прошлых матчах между соперниками выигрывала ставка ТМ (2,5)

В 6 из 7 последних матчей «Америки» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Америка» проиграла 3 предыдущих гостевых поединка в Серии A

Прогноз

«Баия» по всем параметрам сейчас превосходит соперника. Хозяева стабильно забивают, что помогает им периодически набирать очки. У «Америки» есть заметные проблемы в нападении, что сильно снижает шанс команды набрать очки в предстоящей встрече. Предлагаем ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.92 на количество голов 2-3 в матче «Миккелин Паллоильят» — «ПК-35».