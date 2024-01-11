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«Барселона» — «Осасуна». Прогноз на матч Суперкубка Испании (11.01.2024)

11 января 2024, 13:59
Барселона

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Выбрать победителем «Осасуну» можно по коэффициенту 7.3, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Барселона» сыграет в полуфинале суперкубка Испании с «Осасуной» на поле в столице Саудовской Аравии. Тем не менее, матч является важным для обеих команд, ведь победа в нем даст путевку в финал и возможность побороться за трофей. В чемпионате Испании «красно-гранатовые» идут только на третьем месте и уступают лидерам семь очков. Два последних поединка «Барселоны» завершились победами над «Барбастро» (3:2) в кубке страны и «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге (2:1).

«Осасуна» уже может быть довольна попаданием в мини-турнир за суперкубок Испании и постарается выжать максимум своих способностей, чтобы в нем задержаться. В чемпионате страны коллектив держится ближе к середине таблицы и занимает 12 место. Если гости смогут пройти «Барселону», этот поединок можно будет считать настоящей сенсацией. В прошлой игре кубка страны «Осасуна» лишь в дополнительное время прошла «Кастельон» (1:0), а в чемпионате с тем же счетом одолела «Альмерию» (1:0).

Информация для ставок

  • Семь последних матчей «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»
  • Пять из шести поединков «Осасуны» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Барселона» выиграла четыре последних встречи с «Осасуной»

Прогноз

«Барселона» вряд ли будет играть на максимальных скоростях, но должна побеждать в основное время. Предлагаем сделать выбор в пользу хозяев по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Такой коэффициент вполне пригодится крепкому экспрессу.

Все комментарии
shlomo
shlomo
11 января в 14:13
Барселона и Осасуна, кстати, уже скрещивали копья друг с дружкой в нынешнем сезоне, только в рамках Примеры. И тогда каталонский коллектив сумел взять верх с обоюдоострым итогом 2:1. В связи с чем жду и здесь гол-голы в исполнении наваррцев, вместе со ставкой на ИТБ 2 (1), за очень яркий коэффициент. Конечно же Осасуне сейчас будет еще проще справиться с защитой Барсы, которая просто плывет в последнее время. + Сам выставочный характер этого матча-шоу позволяет тут надеяться на открытый футбол.
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