«Барселона» — «Осасуна». Прогноз на матч Суперкубка Испании (11.01.2024)

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11 января 2024, 13:59

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Выбрать победителем «Осасуну» можно по коэффициенту 7.3, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Барселона» сыграет в полуфинале суперкубка Испании с «Осасуной» на поле в столице Саудовской Аравии. Тем не менее, матч является важным для обеих команд, ведь победа в нем даст путевку в финал и возможность побороться за трофей. В чемпионате Испании «красно-гранатовые» идут только на третьем месте и уступают лидерам семь очков. Два последних поединка «Барселоны» завершились победами над «Барбастро» (3:2) в кубке страны и «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге (2:1).

«Осасуна» уже может быть довольна попаданием в мини-турнир за суперкубок Испании и постарается выжать максимум своих способностей, чтобы в нем задержаться. В чемпионате страны коллектив держится ближе к середине таблицы и занимает 12 место. Если гости смогут пройти «Барселону», этот поединок можно будет считать настоящей сенсацией. В прошлой игре кубка страны «Осасуна» лишь в дополнительное время прошла «Кастельон» (1:0), а в чемпионате с тем же счетом одолела «Альмерию» (1:0).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести поединков «Осасуны» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла четыре последних встречи с «Осасуной»

Прогноз

«Барселона» вряд ли будет играть на максимальных скоростях, но должна побеждать в основное время. Предлагаем сделать выбор в пользу хозяев по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Такой коэффициент вполне пригодится крепкому экспрессу.