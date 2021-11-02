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«Бавария» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

02 ноября 2021, 15:50

«Бавария» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет в Мюнхене против «Бенфики». Представляем анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Лига чемпионов 2021/2022
Бавария
Бенфика
5 : 2
завершен
02 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.7717.30
Фонбет 1.15 8.00 18.00
Мелбет 1.15 9.80 23.00
1XBET 1.16 9.20 21.00
BetBoom 1.14 9.23 19.65

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются, что в этой игре победят хозяева. Ставки на победу «Баварии» в линии БК Фонбет идут по котировке 1.21. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 8.20, а победа «Бенфики» оценивается в 15.00.

Эксперты также убеждены, что в Мюнхене команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.31, ТМ(2,5) – 3.20.

Форма команд

«Бавария» является безоговорочным лидером группы E. Клуб из Мюнхена поочередно победил «Барселону» (3:0), «Динамо» (5:0) и «Бенфику» (4:0), забив в общей сложности 12 мячей за три тура.

«Бенфика», помимо вышеупомянутого поражения от «Баварии», смогла добыть ничью в Киеве против «Динамо» (0:0), а также разбить в Лиссабоне «Барселону» (3:0). Набрав четыре очка, португальский коллектив занимает второе промежуточное место в квартете.

На минувшей неделе игроки «Баварии» сенсационно уступили в Менхегладбахе «Боруссии» (0:5), досрочно завершив выступления в Кубке Германии. Затем действующий чемпион Германии катком прошелся по «Униону» (5:2) в дежурном туре Бундеслиги.

«Бенфика» тоже провела две игры на минувшей неделе. В Кубке Лиги Португалии команда разошлась миром с «Виторией» (3:3), а затем ей не удалось обыграть в гостях «Эшторил» (1:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» побеждала в 22 из 24 последних матчей Лиги чемпионов
  • «Бавария» не пропускала голы в 4 предыдущих играх турнира
  • «Бавария» выиграла 3 последних поединка против «Бенфики»

Прогноз

Кадровые ресурсы и общая игровая форма позволяют «Баварии» показать стопроцентный результат на групповой стадии Лиги чемпионов. Учитывая также фактор домашней арены, «Бенфике» будет сложно в Мюнхене уйти от крупного поражения. Предлагаем ставку на победу «Баварии» с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.47
Мелбет 3.70 1.26
1XBET 3.62 1.27
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Все комментарии
Gahi
Gahi
02 ноября в 20:02
Победа команды Баварии и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
fszjkvekr2qr
fszjkvekr2qr
02 ноября в 18:07
Футбольный клуб «Бавария» (Мюнхен) выиграет матч.
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