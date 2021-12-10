«Бавария» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (11.12.2021)

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сегодня, 10:34

В 15-м туре Бундеслиги «Бавария» принимает дома «Майнц». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.23. Рискнуть на победу «Майнца» можно по коэффициенту 12, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.2.

Форма команд

«Бавария» уверенно себя чувствует во всех турнирах, где принимает участие. Команда добилась максимального результата в Лиге Чемпионов и набрала 18 очков, а теперь ждет соперника в 1/8 турнира. В чемпионате Германии клуб также лидирует и намерен выиграть оставшиеся поединки до небольшого зимнего перерывав.

«Майнц» идет на седьмом месте в турнирной таблице и старается набирать очки в каждом поединке. В последних пяти встречах команда смогла набрать восемь очков, что является средним результатом. «Майнц» пропустил в нынешнем сезоне всего 14 мячей и это лучший результат в Бундеслиге на данный момент.

Информация для ставок

• «Бавария» выиграл четыре из пяти последних матчей с общим счетом 13:7

• «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей у «Майнца»

• Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что подопечные Нагельсмана уверенно обыграют своего оппонента. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.97.