«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.03.2022)

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сегодня, 16:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.19. Рискнуть на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 14, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.

Форма команд

«Бавария» на данном отрезке сезона не показывает своей обычной уверенности, но имеет хорошие шансы на проход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, а также контролирует ситуацию в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, набрав 59 очков, опережая ближайшего соперника на девять пунктов, при этом сыграв на один матч больше. Последние две встречи «Баварии» завершились ничьей с «Байером» (1:1) и минимальной победой над «Айнтрахтом» Ф (1:0).

«Зальцбург» провел уверенную игру с «Баварией» на своем поле, но не смог добиться победы (1:1). Шансы на проход в четвертьфинал у австрийцев очень небольшие, однако моменты у ворот немецкого гранда будут появляться. В чемпионате клуб уверенно лидирует и набрал уже 55 очков, опережая ближайшего соперника на 18 пунктов. Последние два поединка «Зальцбурга» завершились крупной победой над «Альтахом» (4:0) и ничьей с ЛАСК (0:0).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла шесть матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Зальцбург» проиграл только один поединок из последних десяти во всех турнирах

Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла три из пяти последних поединков у «Зальцбурга»

Прогноз

«Бавария» является большим фаворитом и вероятнее всего справится с соперником, который находится в отличной физической форме. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу мюнхенских футболистов с форой (-2) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.84.