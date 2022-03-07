«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.03.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.19. Рискнуть на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 14, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.1.
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Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.
Форма команд
«Бавария» на данном отрезке сезона не показывает своей обычной уверенности, но имеет хорошие шансы на проход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, а также контролирует ситуацию в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, набрав 59 очков, опережая ближайшего соперника на девять пунктов, при этом сыграв на один матч больше. Последние две встречи «Баварии» завершились ничьей с «Байером» (1:1) и минимальной победой над «Айнтрахтом» Ф (1:0).
«Зальцбург» провел уверенную игру с «Баварией» на своем поле, но не смог добиться победы (1:1). Шансы на проход в четвертьфинал у австрийцев очень небольшие, однако моменты у ворот немецкого гранда будут появляться. В чемпионате клуб уверенно лидирует и набрал уже 55 очков, опережая ближайшего соперника на 18 пунктов. Последние два поединка «Зальцбурга» завершились крупной победой над «Альтахом» (4:0) и ничьей с ЛАСК (0:0).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла шесть матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Зальцбург» проиграл только один поединок из последних десяти во всех турнирах
- Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Бавария» выиграла три из пяти последних поединков у «Зальцбурга»
Прогноз
«Бавария» является большим фаворитом и вероятнее всего справится с соперником, который находится в отличной физической форме. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу мюнхенских футболистов с форой (-2) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.84.