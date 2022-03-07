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«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.03.2022)

сегодня, 16:32
Бавария

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.19. Рискнуть на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 14, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.6915.13
Фонбет 1.19 7.30 14.00
Мелбет 1.23 7.70 13.00
BetBoom 1.19 7.69 14.98

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.

Форма команд

«Бавария» на данном отрезке сезона не показывает своей обычной уверенности, но имеет хорошие шансы на проход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, а также контролирует ситуацию в чемпионате Германии. Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, набрав 59 очков, опережая ближайшего соперника на девять пунктов, при этом сыграв на один матч больше. Последние две встречи «Баварии» завершились ничьей с «Байером» (1:1) и минимальной победой над «Айнтрахтом» Ф (1:0).

«Зальцбург» провел уверенную игру с «Баварией» на своем поле, но не смог добиться победы (1:1). Шансы на проход в четвертьфинал у австрийцев очень небольшие, однако моменты у ворот немецкого гранда будут появляться. В чемпионате клуб уверенно лидирует и набрал уже 55 очков, опережая ближайшего соперника на 18 пунктов. Последние два поединка «Зальцбурга» завершились крупной победой над «Альтахом» (4:0) и ничьей с ЛАСК (0:0).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла шесть матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Зальцбург» проиграл только один поединок из последних десяти во всех турнирах
  • Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Бавария» выиграла три из пяти последних поединков у «Зальцбурга»

Прогноз

«Бавария» является большим фаворитом и вероятнее всего справится с соперником, который находится в отличной физической форме. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу мюнхенских футболистов с форой (-2) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.84.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47
Мелбет 3.40 1.30
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:56
Победа команды хозяев поля с Азиатской форы (-1) в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:27
Проблемы у мюнхенского клуба продолжают просматриваться. В минувшем туре немецкого чемпионата они вновь потеряли очки, на этот раз скатав 1:1 с Байером. Причем данная ничья мало для кого стала уже сюрпризом, так как Байер сейчас в немецкой лиге точно не хуже Баварии выглядит по результатам. Вот уже на протяжение 6-ти матчей подряд у мюнхенского коллектива не наблюдается легкости в игре и результатах, даже против безнадежного аутсайдера в лице Гройтера, Бавария долго найти игру не могла, и только на 61-й минуте матча вышли вперед. Сейчас нет оснований для того, что бы ожидать в этой игре от Баварии уверенную победу и простого прохода в следующей раунд. Конечно немецкий коллектив остается большим фаворитом этого поединка, но скорее они победят с счетом типа - 2:1, а не 5:0.Да, конечно же Бавария это могучая машина которая может выстрелить по полной программе в любой встрече, но пока что-то этих выстрелов от Мюнхена не наблюдается в последние время. Моя ставка: фора(+2,5) на Зальцбург.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 17:26
«Бавария» победит!
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