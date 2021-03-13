«Байер» — «Арминия»: прогноз на матч Бундеслиги (14.03.2021)

1615628185

вчера, 12:36

В 25-м туре чемпионата Германии «Арминия» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 1.39. Те, кто верит в победу «Арминии», могут поставить за 7.9. Коэффициент на ничью составляет 5.2.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять за 1.64, в то время как низовой исход оценивается в 2.35. «Обе забьют» можно выбрать за 1.9.

Форма команд

«Байер» после ряда неудачных поединков в чемпионате смог одержать выездную победу над «Боруссией» М (1:0), которая попала в глубокий кризис. Команда занимает пятое место и находится на расстоянии трех очков от зоны Лиги чемпионов. Для клуба из Леверкузена далеко не все потеряно, а при стабильных результатах команда сможет квалифицироваться в главный турнир Европы на следующий сезон.

«Арминия» уже находится в зоне вылета и давно не знает побед. Команда играет очень неуверенно. Если тренерский штаб не повлияет на коллектив, клубу грозит участие во второй Бундеслиге в следующем сезоне. В прошлом туре «Арминия» уступила «Вердеру» (0:2), а до этого сыграла вничью с «Унионом» (0:0).

Информация для ставок

• «Арминия» не может выиграть семь матчей подряд

• «Байер» выиграл всего один поединок на своем поле во всех турнирах за последние пять матчей

• «Арминия» не может победить «Байер» уже четыре матча в Бундеслиге и Кубке Германии

• Последние четыре матча «Арминии» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Байер» должен доказать болельщикам и руководству, что команда и дальше готова бороться за самые высокие места в Бундеслиге. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на хозяев с форой -1.5. Коэффициент на данный исход составит 2.06.