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«Байер» — «Арминия»: прогноз на матч Бундеслиги (14.03.2021)

вчера, 12:36

В 25-м туре чемпионата Германии «Арминия» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.35 1.70
Лига ставок 2.29 1.63
BetBoom 2.28 1.67

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 1.39. Те, кто верит в победу «Арминии», могут поставить за 7.9. Коэффициент на ничью составляет 5.2.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять за 1.64, в то время как низовой исход оценивается в 2.35. «Обе забьют» можно выбрать за 1.9.

Форма команд

«Байер» после ряда неудачных поединков в чемпионате смог одержать выездную победу над «Боруссией» М (1:0), которая попала в глубокий кризис. Команда занимает пятое место и находится на расстоянии трех очков от зоны Лиги чемпионов. Для клуба из Леверкузена далеко не все потеряно, а при стабильных результатах команда сможет квалифицироваться в главный турнир Европы на следующий сезон.

«Арминия» уже находится в зоне вылета и давно не знает побед. Команда играет очень неуверенно. Если тренерский штаб не повлияет на коллектив, клубу грозит участие во второй Бундеслиге в следующем сезоне. В прошлом туре «Арминия» уступила «Вердеру» (0:2), а до этого сыграла вничью с «Унионом» (0:0).

Информация для ставок

• «Арминия» не может выиграть семь матчей подряд
• «Байер» выиграл всего один поединок на своем поле во всех турнирах за последние пять матчей
• «Арминия» не может победить «Байер» уже четыре матча в Бундеслиге и Кубке Германии
• Последние четыре матча «Арминии» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Байер» должен доказать болельщикам и руководству, что команда и дальше готова бороться за самые высокие места в Бундеслиге. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на хозяев с форой -1.5. Коэффициент на данный исход составит 2.06.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.35 1.70
Лига ставок 2.29 1.63
BetBoom 2.28 1.67
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shlomo
shlomo
вчера в 12:39
Тяжелый матч для обеих команд будет
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