«Байер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (24.04.2021)

В 31-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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0 : 0
56’
сегодня, 19:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Байер» фаворитом поединка и предлагает коэффициент 2.31 на победу хозяев. Победа «Айнтрахта» оценивается в 3.05. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.65.
Тотал больше 3 мячей котируется в 1.82, в то время как низовой исход матча (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.06. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.45.
Форма команд
«Байер» идет на шестом месте в чемпионате, и подняться выше команде будет невероятно сложно. Концовку сезона леверкузенский клуб проводит очень нестабильно. В оставшихся матчах «Байеру» необходимо побеждать и надеяться на ошибки прямых конкурентов в борьбе за более высокие места. В прошлом туре «Байер» уступил на выезде «Баварии» (0:2), а ранее крупно обыграл «Кельн» (3:0).
«Айнтрахт» занимает четвертое место, отставая от «Вольфсбурга» всего на один пункт. Команда претендует на бронзовые медали, поэтому в нынешнем поединке франкфуртцам тоже нужна только победа. В двух последних турах «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение от «Боруссии» М (0:4) и одержал победу над «Аугсбургом» (2:0).
Информация для ставок
- В шести из семи выездных матчей «Айнтрахта» сыграла ставка «обе забьют»
- «Байер» выиграл пять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Айнтрахт» проиграл шесть последних выездных матчей против «Байера»
- Семь последних встреч между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Данная встреча очень важна для обеих команд. Сложно предсказать, кто из клубов окажется успешнее в этой игре, однако мы предполагаем, что болельщики увидят много забитых голов, что подтверждает и статистика. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 3 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.