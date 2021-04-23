«Байер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (24.04.2021)

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вчера, 05:09

В 31-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Байер» фаворитом поединка и предлагает коэффициент 2.31 на победу хозяев. Победа «Айнтрахта» оценивается в 3.05. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.65.

Тотал больше 3 мячей котируется в 1.82, в то время как низовой исход матча (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.06. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.45.

Форма команд

«Байер» идет на шестом месте в чемпионате, и подняться выше команде будет невероятно сложно. Концовку сезона леверкузенский клуб проводит очень нестабильно. В оставшихся матчах «Байеру» необходимо побеждать и надеяться на ошибки прямых конкурентов в борьбе за более высокие места. В прошлом туре «Байер» уступил на выезде «Баварии» (0:2), а ранее крупно обыграл «Кельн» (3:0).

«Айнтрахт» занимает четвертое место, отставая от «Вольфсбурга» всего на один пункт. Команда претендует на бронзовые медали, поэтому в нынешнем поединке франкфуртцам тоже нужна только победа. В двух последних турах «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение от «Боруссии» М (0:4) и одержал победу над «Аугсбургом» (2:0).

Информация для ставок

В шести из семи выездных матчей «Айнтрахта» сыграла ставка «обе забьют»

«Байер» выиграл пять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах

«Айнтрахт» проиграл шесть последних выездных матчей против «Байера»

Семь последних встреч между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз