ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Байер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (24.04.2021)

вчера, 05:09

В 31-м туре Бундеслиги «Айнтрахт» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Байер» фаворитом поединка и предлагает коэффициент 2.31 на победу хозяев. Победа «Айнтрахта» оценивается в 3.05. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.65.

Тотал больше 3 мячей котируется в 1.82, в то время как низовой исход матча (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.06. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.45.

Форма команд

«Байер» идет на шестом месте в чемпионате, и подняться выше команде будет невероятно сложно. Концовку сезона леверкузенский клуб проводит очень нестабильно. В оставшихся матчах «Байеру» необходимо побеждать и надеяться на ошибки прямых конкурентов в борьбе за более высокие места. В прошлом туре «Байер» уступил на выезде «Баварии» (0:2), а ранее крупно обыграл «Кельн» (3:0).

«Айнтрахт» занимает четвертое место, отставая от «Вольфсбурга» всего на один пункт. Команда претендует на бронзовые медали, поэтому в нынешнем поединке франкфуртцам тоже нужна только победа. В двух последних турах «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение от «Боруссии» М (0:4) и одержал победу над «Аугсбургом» (2:0).

Информация для ставок

  • В шести из семи выездных матчей «Айнтрахта» сыграла ставка «обе забьют»
  • «Байер» выиграл пять домашних матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Айнтрахт» проиграл шесть последних выездных матчей против «Байера»
  • Семь последних встреч между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Данная встреча очень важна для обеих команд. Сложно предсказать, кто из клубов окажется успешнее в этой игре, однако мы предполагаем, что болельщики увидят много забитых голов, что подтверждает и статистика. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 3 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.79 1.48 2.21 1.73
BetBoom Live! 1.41 3.00 1.28 3.80 1.10 7.24
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100