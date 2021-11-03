«Байер» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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03 ноября 2021, 20:35

Одним из самых интересных матчей дня четвертого тура Лиги Европы станет встреча «Байера» с «Бетисом». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на его победу составляет 2.01. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Мелбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.8. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Байер» попал в небольшой кризис и не может выиграть уже несколько матчей во всех турнирах. Тем не менее, команда вместе с предстоящим соперником лидирует в группе Лиги Европы, опережая его по дополнительным показателям. В чемпионате Германии коллектив занимает четвертое место с 17 очками. Последние две игры в Лиге Европы завершились ничьей с «Бетисом» (1:1) и крупной победой над «Селтиком» (4:0).

«Бетис» находится в неплохой физической форме и редко проигрывает в последних матчах. Команда сделала себе хороший задел в Лиге Европы и теперь должна просто завершить групповой турнир, без проблем оформив выход в плей-офф. В чемпионате у «Бетиса» 21 очко и пятое место, что является неплохим результатом для коллектива. Перед ничьей с «Байером» в прошлом туре Лиги Европы (1:1), команда обыграла на выезде «Ференцварош» (3:1).

Информация для ставок

«Байер» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Бетиса» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» забивал в восьми из десяти последних домашних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Бетис» хорошо выступает в последних матчах, а немецкий клуб не показывает ожидаемой от него стабильности в последнее время. Предполагаем, что гости смогут одержать победу в этом поединке и набрать три очка. Сделать ставку на победу «Бетиса» с форой(0) можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Мелбет.