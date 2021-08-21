«Байер» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2021)

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вчера, 14:52

Во втором туре чемпионата Германии «Боруссия» М приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот интересный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают поставить на их победу по коэффициенту 2.37 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Боруссии» М, могут сделать ставки по коэффициенту 3. Коэффициент на ничью составляет 3.7.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.95, в то время как низовой исход (ТМ 3) оценивается по коэффициенту 1.91. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Байер» намерен в этом сезоне занять место в Лиге чемпионов, ведь другие результаты не устроят ни болельщиков, ни руководство клуба. Команда не смогла в первом матче нового сезона набрать три очка, но показала отличную игру и такой результат можно списать на невезение. В стартовом туре «Байер» разошелся миром с «Унион Берлин» (1:1), а немного ранее команда обыграла в Кубке Германии «Локомотив» Лейпциг (3:0).

«Боруссия» М сменила главного тренера и провела качественный межсезонный сбор, где команда выиграла большинство матчей. Также в актив клуб может занести и первый тур, где была зафиксирована ничья с чемпионом Германии – Баварией (1:1). Матч с «Байером» будет интересен с точки зрения попыток команды доминировать на поле соперника. Перед матчем с «Баварией» в чемпионате «Боруссия» М обыграла в Кубке Германии «Кайзерслаутерн» (1:0).

Информация для ставок

«Боруссия» М выиграла только четыре матча из десяти последних на выезде

«Байер» забивал в восьми из десяти последних встреч на своем поле во всех турнирах

«Байер» выиграл три последних матча у «Боруссии» М

Четыре из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» хорошо выступает на своем поле и имеет мотивацию для достижения результата. Предполагаем, что команда из Леверкузена сможет создать много проблем сопернику и забрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.37 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в Бундеслиге.