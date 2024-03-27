«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (30.03.2024)

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вчера, 13:45

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.22 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хоффенхайма» могут поставить за 11.5. Коэффициент на ничью составляет 7.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.8, в то время как низовой исход оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Байер» продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге, и судьба серебряной салатницы зависит полностью от «фармацевтов». Команда из Леверкузена возглавляет турнирную таблицу с 70 баллами в активе и опережает «Баварию на целых 10 пунктов, что дает ей право на три поражения до конца сезона. Тем не менее, коллектив еще не проигрывал в этом сезоне и хочет продолжать побеждать, чтобы заранее выиграть золотые медали. В прошлом туре „Байер“ обыграл на выезде „Фрайбург“, а ранее с тем же счетом одолел „Карабах“ в Лиге Европы (3:2).

„Хоффенхайм“ набрал шесть очков в пяти последних турах Бундеслиги, что очень мало для команды, которая хочет попасть в еврокубки. Клуб занимает восьмое место с 33 баллами, но отстает от шестой позиции уже на семь пунктов, поэтому шансы на Лигу конференций остаются у него лишь теоретические. В прошлой игре чемпионата Германии „Хоффенхайм“ крупно проиграл на своем поле „Штутгарту“ (0:3), а ранее уступил на выезде „Айнтрахту“ (1:3).

Информация для ставок

„Байер“ выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

„Хоффенхайм“ выиграл лишь два из десяти последних поединков

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

„Байер“ выиграл три из пяти последних встреч с „Хоффенхаймом“

Прогноз

„Байер“ обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.