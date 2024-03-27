«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (30.03.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.22 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хоффенхайма» могут поставить за 11.5. Коэффициент на ничью составляет 7.
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30 марта 2024, 17:30
суббота
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.8, в то время как низовой исход оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Байер» продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге, и судьба серебряной салатницы зависит полностью от «фармацевтов». Команда из Леверкузена возглавляет турнирную таблицу с 70 баллами в активе и опережает «Баварию на целых 10 пунктов, что дает ей право на три поражения до конца сезона. Тем не менее, коллектив еще не проигрывал в этом сезоне и хочет продолжать побеждать, чтобы заранее выиграть золотые медали. В прошлом туре „Байер“ обыграл на выезде „Фрайбург“, а ранее с тем же счетом одолел „Карабах“ в Лиге Европы (3:2).
„Хоффенхайм“ набрал шесть очков в пяти последних турах Бундеслиги, что очень мало для команды, которая хочет попасть в еврокубки. Клуб занимает восьмое место с 33 баллами, но отстает от шестой позиции уже на семь пунктов, поэтому шансы на Лигу конференций остаются у него лишь теоретические. В прошлой игре чемпионата Германии „Хоффенхайм“ крупно проиграл на своем поле „Штутгарту“ (0:3), а ранее уступил на выезде „Айнтрахту“ (1:3).
Информация для ставок
- „Байер“ выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- „Хоффенхайм“ выиграл лишь два из десяти последних поединков
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- „Байер“ выиграл три из пяти последних встреч с „Хоффенхаймом“
Прогноз
„Байер“ обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.