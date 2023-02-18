«Байер» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2023)

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вчера, 20:20

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Майнца» могут поставить за 4.15. Коэффициент на ничью составляет 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.68, в то время как низовой исход оценивается по 2.18. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Байер» неудачно провел недавний матч Лиги Европы с «Монако» (2:3) и уже меньше, чем через неделю состоится ответный поединок. Это добавляет Хаби Алонсо головной боли, поэтому вполне вероятно, что на игру с «Майнцом» могут выйти несколько резервных футболистов. Сейчас клуб из Леверкузена занимает девятое место с 27 баллами. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» обыграл на выезде «Хоффенхайм» (3:1).

«Майнц» чередует победы с поражениями в последних играх и не может похвалиться стабильностью. Команда занимает 12 место с 26 пунктами и от зоны вылета их отделяет только семь баллов, поэтом расслабляться гостям еще достаточно рано. В прошлом туре чемпионата Германии «Майнц» уверенно переиграл на своем поле «Аугсбург» (3:1), а ранее на выезде уступил «Униону» (1:2).

Информация для ставок

«Байер» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях

Пять выездных матчей «Майнца» за последнее время закончились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл три из пяти последних матчей с «Майнцом»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, который явно ниже классом. Предлагаем сделать ставку на победу команды из Леверкузена с форой по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.