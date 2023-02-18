«Байер» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Майнца» могут поставить за 4.15. Коэффициент на ничью составляет 3.75.
|
- : -
сегодня, 21:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.68, в то время как низовой исход оценивается по 2.18. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Байер» неудачно провел недавний матч Лиги Европы с «Монако» (2:3) и уже меньше, чем через неделю состоится ответный поединок. Это добавляет Хаби Алонсо головной боли, поэтому вполне вероятно, что на игру с «Майнцом» могут выйти несколько резервных футболистов. Сейчас клуб из Леверкузена занимает девятое место с 27 баллами. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» обыграл на выезде «Хоффенхайм» (3:1).
«Майнц» чередует победы с поражениями в последних играх и не может похвалиться стабильностью. Команда занимает 12 место с 26 пунктами и от зоны вылета их отделяет только семь баллов, поэтом расслабляться гостям еще достаточно рано. В прошлом туре чемпионата Германии «Майнц» уверенно переиграл на своем поле «Аугсбург» (3:1), а ранее на выезде уступил «Униону» (1:2).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях
- Пять выездных матчей «Майнца» за последнее время закончились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл три из пяти последних матчей с «Майнцом»
Прогноз
«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, который явно ниже классом. Предлагаем сделать ставку на победу команды из Леверкузена с форой по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.