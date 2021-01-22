«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (23.01.2021)

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22 января 2021, 22:46

В 18-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогнозы и обзоры ставок букмекеров на встречу, которая состоится 23 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.08 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Вольфсбурга», могут поставить на их триумф за 3.55. Коэффициент на ничью составляет 3.65.

Тотал больше 2,5 мячей предлагают взять за 1.74, в то время как низовой исход оценивается в 2.17. «Обе забьют» можно выбрать за 1.62.

Форма команд

В сезоне-2020/2021 Бундеслиги «Байер» приятно удивляет как своих болельщиков, так и нейтральных любителей футбола. Команда показывает неплохие результаты при качественной игре. Однако за последний месяц они немного сдали свои позиции, проиграв «Униону Берлин» (1:0) и сыграв вничью с «Вердером» (1:1). Последняя победа над «Боруссией» из Дортмунда дает надежду на то, что период неудач подошел к концу.

«Вольфсбург» занимает 5-е место в турнирной таблице и идет достаточно стабильно. Последними результатами команды была победа над «Майнцем» (2:0) и ничья с «РБ Лейпциг» (2:2). Команда хочет попробовать зацепиться за зону Лиги чемпионов и прилагает к этому все усилия.

Информация для ставок

Последние 5 матчей «Байера» закончились с исходом ТМ 3,5

«Вольфсбург» выиграл последние 2 гостевые встречи у команды из Леверкузена

Хозяева опережают гостей в турнирной таблице лишь на 3 очка

«Вольфсбург» не проигрывает в чемпионате 3 матча подряд

Прогноз

Данная встреча очень важна для «Байера». Команда вышла из крутого пике и готова догонять лидеров. Непопадание в Лигу чемпионов станет для Леверкузена настоящим провалом. Предлагаем взять победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.08.

Также вероятен исход ТБ 2,5, на который можно поставить за 1.74. Команды играют достаточно результативно и данный матч не должен стать исключением.

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