«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (23.01.2021)

В 18-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогнозы и обзоры ставок букмекеров на встречу, которая состоится 23 января 2021 года.
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0 : 1
завершен
23 января 2021, 17:30
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.08 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Вольфсбурга», могут поставить на их триумф за 3.55. Коэффициент на ничью составляет 3.65.
Тотал больше 2,5 мячей предлагают взять за 1.74, в то время как низовой исход оценивается в 2.17. «Обе забьют» можно выбрать за 1.62.
Форма команд
В сезоне-2020/2021 Бундеслиги «Байер» приятно удивляет как своих болельщиков, так и нейтральных любителей футбола. Команда показывает неплохие результаты при качественной игре. Однако за последний месяц они немного сдали свои позиции, проиграв «Униону Берлин» (1:0) и сыграв вничью с «Вердером» (1:1). Последняя победа над «Боруссией» из Дортмунда дает надежду на то, что период неудач подошел к концу.
«Вольфсбург» занимает 5-е место в турнирной таблице и идет достаточно стабильно. Последними результатами команды была победа над «Майнцем» (2:0) и ничья с «РБ Лейпциг» (2:2). Команда хочет попробовать зацепиться за зону Лиги чемпионов и прилагает к этому все усилия.
Информация для ставок
- Последние 5 матчей «Байера» закончились с исходом ТМ 3,5
- «Вольфсбург» выиграл последние 2 гостевые встречи у команды из Леверкузена
- Хозяева опережают гостей в турнирной таблице лишь на 3 очка
- «Вольфсбург» не проигрывает в чемпионате 3 матча подряд
Прогноз
Данная встреча очень важна для «Байера». Команда вышла из крутого пике и готова догонять лидеров. Непопадание в Лигу чемпионов станет для Леверкузена настоящим провалом. Предлагаем взять победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.08.
Также вероятен исход ТБ 2,5, на который можно поставить за 1.74. Команды играют достаточно результативно и данный матч не должен стать исключением.
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