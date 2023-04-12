«Базель» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.04.2023)

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сегодня, 19:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 2.08. Поставить на «Базель» можно за 3.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Базелю» было непросто в прошлых раундах Лиги Конференций, но все же клуб добился такой высокой стадии как четвертьфинал турнира. Даже в домашнем поединке с «Ниццей» он не является фаворитом, однако постарается удивить своего соперника уже на старте поединка. В чемпионате Швейцарии «Базель» занимает лишь шестое место с 35 очками и отстает от лидера на целых 22 балла. В прошлом туре коллектив разошелся миром с «Цюрихом» (1:1), а ранее поделил очки с «Сант-Галленом» (2:2).

«Ницца» только в прошлом туре Лиги 1 прервала свою серию без поражений, которая длилась целых 14 матчей. Команда занимает девятое место с 45 очками в чемпионате Франции, а потому попадание в Лигу Европы через победу в Лиге Конференций является более реальной возможностью. В первом матче гостям достаточно не проиграть в Швейцарии и перенести противостояние на свой стадион. Два последних матча «Ниццы» завершились поражением « ПСЖ » (0:2) и ничьей с «Анже» (1:1).

Информация для ставок

«Ницца» не выигрывает уже три матча подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Базеля» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Базель» забивает в восьми последних поединках во всех турнирах на своем стадионе

Прогноз

Предполагаем, что «Базель» недооценивается букмекерами и дома команда вполне способна одержать минимальную победу над «Ниццей». Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.8.