«Шахтер» Солигорск – «Витебск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (28.05.2022)

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вчера, 10:39

Ставки букмекеров

«Шахтер» считается очевидным фаворитом этой встречи. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.30. Поставить на ничью можно по цене 4.80, а победа «Витебска» доступна по высокой котировке 8.50.

Также эксперты небольшое предпочтение отдают результативному исходу этой игры. Ставки на ТБ (2,5) гола играются по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Шахтер», заработав 15 очков за девять туров, расположился на пятом месте чемпионата Беларуси. Клуб из Солигорска в новом розыгрыше Высшей лиги провел четыре победных и три ничейных встречи, допустив два поражения от оппонентов. Общий счет этих игр 10:5.

В четырех последних турах лиги «Шахтер» одержал три победы. После успешных матчей против «Гомеля» (1:0), «Энергетика (1:0) и минского „Динамо“ (1:0) „горняки“ уступили в гостях „Минску“ (0:1).

„Витебск“ занимает 13-е место рейтинга, опережая подвальную часть турнирной таблицы на два балла. Клуб из одноименного города одержал одну победу и четыре ничьи, проиграв четыре встречи своим соперникам. Атака гостей предстоящей игры забила девять голов, а защита пропустила в ответ 15 мячей.

За три предыдущих тура чемпионата „Витебск“ заработал только один балл, сыграв вничью с „Гомелем“ (1:1). Также в отчетный период команду уступила БАТЭ (1:2) и минскому „Динамо“ (1:2).

Информация для ставок

„Шахтер“ выиграл 5 из прошлых 6 матчей против „Витебска“

В 8 из прошлых 10 очных встреч команд больше трех голов не забивалось

В 7 предыдущих матчах „Шахтера“ сыграла ставка ТМ(2,5) гола

Прогноз

В этом матче рекомендуем воспользоваться комбинированной ставкой на победу „Шахтера“ и ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.87 в БК Фонбет.