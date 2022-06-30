«Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (04.07.2022)

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30 июня 2022, 12:44

Ставки букмекеров

«Торпедо-БелАЗ» видится фаворитом этой встречи. Победа хозяев в линии букмекерской конторы Лига Ставок играется по коэффициенту 1.81, ничья находится на отметке 3.60, а победа «Слуцка» идет по котировке 4.20.

Аналитики также считают, что команды установят лимит на голы. ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 1.94.

Форма команд

В последней игре чемпионата «Торпедо» зафиксировал шестое поражение в сезоне, уступив в гостях «Гомелю» (0:1). Прежде клуб одержал две победы, последовательно обыграв «Торпедо» (1:0) и «Витебск» (1:0), поднявшись на 12-е место турнирной таблицы.

«Слуцк» проиграл два прошлых матча белорусской Высшей лиги. Клуб из одноименного города поочередно уступил «Витебску» (0:2) и БАТЭ (0:4), тем самым продлив серию без побед в национальном чемпионате до пяти туров.

Информация для ставок

«Торпедо» сыграл на ТМ(2,5) в 4 прошлых матчах

Ставка ТМ(2,5) прошла в 3 из прошлых 5 гостевых матчей «Слуцка»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах на поле «Торпедо»

Прогноз

С учетом статистики очных встреч команд на поле «Торпедо», советуем поставить на ТМ(2,5)гола по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Лига Ставок.