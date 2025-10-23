«Челси» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761248814

вчера, 22:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Сандерленд», который состоится 25 октября 2025 года.

«Челси»

«Челси» выиграл почти все последние игры и находится в группе преследователей лидера АПЛ «Арсенала». «Синие» очень не хотят терять очки в ближайших матчах, но в игре с «Сандерлендом», который не отстает от «Челси» даже по очкам, хозяевам будет непросто и иногда даже придется рисковать, чтобы пробраться к воротам соперника. Встреча будет интересной для болельщиков и напряженной для футболистов.

22 октября «Челси» на своем поле обыграл «Аякс» (5:1) в Лиге чемпионов, а 18 числа не имел проблем с «Ноттингем Фореест» (3:0).

«Сандерленд»

«Сандерленд» может быть доволен собой, ведь все как раз и ожидали уверенного старта, который удался нынешним гостям. «Коты» уступают нынешнему сопернику лишь в разнице забитых и пропущенных мячей. В выездной игре с «Челси» гости постараются выглядеть достойно и по возможности зацепиться за баллы, ведь даже ничья не позволит «синим» оторваться.

18 октября «Сандерленд» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), а четвертого числа команда на выезде уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Челси» – 1.4

Ничья – 4.8

Победит «Сандерленд» — 7.5

Статистика

«Челси» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

«Сандерленд» проиграл пять из десяти последних выездных встреч

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что матч будет интересный с голевыми моментами у обоих ворот и голы забьют также оба клуба.