«Челси» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Сандерленд», который состоится 25 октября 2025 года.
«Челси»
«Челси» выиграл почти все последние игры и находится в группе преследователей лидера АПЛ «Арсенала». «Синие» очень не хотят терять очки в ближайших матчах, но в игре с «Сандерлендом», который не отстает от «Челси» даже по очкам, хозяевам будет непросто и иногда даже придется рисковать, чтобы пробраться к воротам соперника. Встреча будет интересной для болельщиков и напряженной для футболистов.
22 октября «Челси» на своем поле обыграл «Аякс» (5:1) в Лиге чемпионов, а 18 числа не имел проблем с «Ноттингем Фореест» (3:0).
«Сандерленд»
«Сандерленд» может быть доволен собой, ведь все как раз и ожидали уверенного старта, который удался нынешним гостям. «Коты» уступают нынешнему сопернику лишь в разнице забитых и пропущенных мячей. В выездной игре с «Челси» гости постараются выглядеть достойно и по возможности зацепиться за баллы, ведь даже ничья не позволит «синим» оторваться.
18 октября «Сандерленд» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), а четвертого числа команда на выезде уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Челси» – 1.4
- Ничья – 4.8
- Победит «Сандерленд» — 7.5
Статистика
- «Челси» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах
- «Сандерленд» проиграл пять из десяти последних выездных встреч
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что матч будет интересный с голевыми моментами у обоих ворот и голы забьют также оба клуба.