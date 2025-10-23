«Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм», который состоится 25 октября 2025 года.
«Ньюкасл Юнайтед»
Болельщики «сорок», как и сама команда находится в очень хорошем расположении духа, ведь в Лиге чемпионов дела быстро наладились и теперь нужно налаживать дела в АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» идет лишь на 14 месте с девятью баллами и на один пункт опережает нынешнего соперника. Победа не только позволит оторваться от лондонского клуба, но и возможно даст обойти некоторых конкурентов.
21 октября «Ньюкасл Юнайтед» обыграл в Лиге чемпионов «Бенфику» (3:0), а 18 числа на выезде уступил «Брайтону» (1:2).
«Фулхэм»
«Коттеджники» особо не сверкают результатами и идут позади нынешнего соперника с отставанием в один балл. «Фулхэм» может находиться и выше, но в последнее время имеются проблемы с результатами, а обыграть воодушевленный «Ньюкасл Юнайтед» придется на его же поле, во то мало верится как букмекерам, экспертам, так и обыкновенным болельщикам.
18 октября «Фулхэм» проиграл на своем поле «Арсеналу» (0:1), а третьего числа на выезде уступил «Борнмуту» (1:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.6
- Ничья – 4.4
- Победит «Фулхэм» — 5.5
Статистика
- «Фулхэм» проиграл уже три последних матча подряд
- Пять из семи домашних матчей завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей с «Фулхэмом» при двух поражениях
Прогноз
Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что коллектив с севера Англии находится на подъеме и подарит своим же болельщиками еще одну качественную победу в АПЛ.