«Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761248040

вчера, 22:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм», который состоится 25 октября 2025 года.

«Ньюкасл Юнайтед»

Болельщики «сорок», как и сама команда находится в очень хорошем расположении духа, ведь в Лиге чемпионов дела быстро наладились и теперь нужно налаживать дела в АПЛ . «Ньюкасл Юнайтед» идет лишь на 14 месте с девятью баллами и на один пункт опережает нынешнего соперника. Победа не только позволит оторваться от лондонского клуба, но и возможно даст обойти некоторых конкурентов.

21 октября «Ньюкасл Юнайтед» обыграл в Лиге чемпионов «Бенфику» (3:0), а 18 числа на выезде уступил «Брайтону» (1:2).

«Фулхэм»

«Коттеджники» особо не сверкают результатами и идут позади нынешнего соперника с отставанием в один балл. «Фулхэм» может находиться и выше, но в последнее время имеются проблемы с результатами, а обыграть воодушевленный «Ньюкасл Юнайтед» придется на его же поле, во то мало верится как букмекерам, экспертам, так и обыкновенным болельщикам.

18 октября «Фулхэм» проиграл на своем поле «Арсеналу» (0:1), а третьего числа на выезде уступил «Борнмуту» (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.6

Ничья – 4.4

Победит «Фулхэм» — 5.5

Статистика

«Фулхэм» проиграл уже три последних матча подряд

Пять из семи домашних матчей завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей с «Фулхэмом» при двух поражениях

Прогноз