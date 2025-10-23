«Милан» – «Пиза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761247127

вчера, 22:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Пиза», который состоится 24 октября 2025 года.

«Милан»

«Милан» проводит неплохой сезон и недавно воспользовался ошибками конкурентов, чтобы выйти на первое место в турнирной таблице. В активе «россонери» 16 баллов и они опережают сразу трех соперников всего на один пункт. В поединке на своем поле с новичком Серии А, хозяева не рассматривают других вариантов кроме победы, иначе они точно потеряют лидерство.

19 октября «Милан» выиграл тяжелый матч против «Фиорентины» (2:1), а пятого числа сыграл вничью на выезде с «Ювентусом» (0:0).

«Пиза»

«Пизе» на данный момент очень сложно адаптироваться к Серии А, и она занимает последнее место с тремя пунктами, при этом не выиграв еще ни одного поединка. В выездной игре с лидером Серии А гостям тем более особо не на что рассчитывать, поэтому только чудо может помочь не проиграть на «Сан-Сиро». Даже еще один ничейный результат с таким соперником точно бы добавил футболистам уверенности в себе.

18 октября «Пиза» сыграла вничью с «Вероной» (0:0), а пятого числа разгромно проиграла «Болонье» на выезде (0:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Милан» – 1.3

Ничья – 5.5

Победит «Пиза» — 9.5

Статистика

«Пиза» проиграла пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл семь из десяти домашних поединков во всех турнирах

Два последних матча между клубами 35 лет назад завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Милана» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.87. Предполагаем, что у лидера Серии А на своем поле не будет проблем с «Пизой» и хозяева одержат победу минимум в 2-3 мяча.