«Милан» – «Пиза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 22:18
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Пиза», который состоится 24 октября 2025 года.

«Милан»

«Милан» проводит неплохой сезон и недавно воспользовался ошибками конкурентов, чтобы выйти на первое место в турнирной таблице. В активе «россонери» 16 баллов и они опережают сразу трех соперников всего на один пункт. В поединке на своем поле с новичком Серии А, хозяева не рассматривают других вариантов кроме победы, иначе они точно потеряют лидерство.

19 октября «Милан» выиграл тяжелый матч против «Фиорентины» (2:1), а пятого числа сыграл вничью на выезде с «Ювентусом» (0:0).

«Пиза»

«Пизе» на данный момент очень сложно адаптироваться к Серии А, и она занимает последнее место с тремя пунктами, при этом не выиграв еще ни одного поединка. В выездной игре с лидером Серии А гостям тем более особо не на что рассчитывать, поэтому только чудо может помочь не проиграть на «Сан-Сиро». Даже еще один ничейный результат с таким соперником точно бы добавил футболистам уверенности в себе.

18 октября «Пиза» сыграла вничью с «Вероной» (0:0), а пятого числа разгромно проиграла «Болонье» на выезде (0:4).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Милан» – 1.3
  • Ничья – 5.5
  • Победит «Пиза» — 9.5

Статистика

  • «Пиза» проиграла пять из семи последних матчей во всех турнирах
  • «Милан» выиграл семь из десяти домашних поединков во всех турнирах
  • Два последних матча между клубами 35 лет назад завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Милана» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.87. Предполагаем, что у лидера Серии А на своем поле не будет проблем с «Пизой» и хозяева одержат победу минимум в 2-3 мяча.

 
