«Генк» — «Стандарт». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (31.07.2022)

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сегодня, 16:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определились без колебаний. «Генк» играет дома, и поставить на победу данного клуба можно по коэффициенту 1.55. В случае неожиданного успеха «Стандарта» зайдет приятный коэффициент 6.3, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.3.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.66. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 2.25. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Генк» неудачно стартовал в чемпионате, побывав в гостях у «Брюгге», но в итоге уехав ни с чем, поражение (2:3). Чуть ранее команда проводила подготовку к сезону, где в рамках контрольных поединков сражалась с «Серен Юнайтед» и греческим АЕКом, в этих матчах были зафиксированы результаты (4:0) и (0:2) соответственно.

«Стандарт» после заключительного товарищеского поединка против менхенгладовской «Боруссии» (1:1) принимал на своем поле «Гент» в рамках первого тура чемпионата «Бельгии». Завоевать три очка команде не удалось, голевая перестрелка завершилась вничью (2:2).

Информация для ставок

«Генк» трижды проиграл в последних четырех играх

Безвыигрышная серия «Стандарта» насчитывает семь матчей (пять поражений и две ничьих)

«Генк» выиграл две из трех минувших очных встречи

Три из четырех последних поединков «Стандарта» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра с первых минут будет контролем хозяев поля. Они приложат максимум усилий для того, чтобы завоевать первые очки в сезоне и порадовать собравшуюся публику. Верим в успех «Генка» и предлагаем загрузить на него по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.