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«Генк» — «Стандарт». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (31.07.2022)

сегодня, 16:23
Генк

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определились без колебаний. «Генк» играет дома, и поставить на победу данного клуба можно по коэффициенту 1.55. В случае неожиданного успеха «Стандарта» зайдет приятный коэффициент 6.3, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.3.

Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Генк
Стандард
Проигрыш
- : -
31 июля 2022, 14:30
воскресенье
Ничья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.514.416.21
BetBoom 1.50 4.55 6.30

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.66. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 2.25. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Генк» неудачно стартовал в чемпионате, побывав в гостях у «Брюгге», но в итоге уехав ни с чем, поражение (2:3). Чуть ранее команда проводила подготовку к сезону, где в рамках контрольных поединков сражалась с «Серен Юнайтед» и греческим АЕКом, в этих матчах были зафиксированы результаты (4:0) и (0:2) соответственно.

«Стандарт» после заключительного товарищеского поединка против менхенгладовской «Боруссии» (1:1) принимал на своем поле «Гент» в рамках первого тура чемпионата «Бельгии». Завоевать три очка команде не удалось, голевая перестрелка завершилась вничью (2:2).

Информация для ставок

  • «Генк» трижды проиграл в последних четырех играх
  • Безвыигрышная серия «Стандарта» насчитывает семь матчей (пять поражений и две ничьих)
  • «Генк» выиграл две из трех минувших очных встречи
  • Три из четырех последних поединков «Стандарта» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра с первых минут будет контролем хозяев поля. Они приложат максимум усилий для того, чтобы завоевать первые очки в сезоне и порадовать собравшуюся публику. Верим в успех «Генка» и предлагаем загрузить на него по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.65 1.78 2.06
BetBoom 3.75 1.27 2.30 1.62 1.76 2.06
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:07
Генк выиграет этот матч
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