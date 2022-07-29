«Серкль Брюгге» — «Андерлехт». Прогноз на матч бельгийской Высшей лиги (30.07.2022)

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сегодня, 16:15

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Андерлехт» имеет лишь минимальное преимущество в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять победу «Серкль Брюгге» предлагают по коэффициенту 3.65. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.6.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Серкль Брюгге» давно не радовал своих болельщиков победами, черная полоса началась для команды в середине марта. В рамках подготовки к сезону команда провела ряд контрольных поединков, где также не смог добыть победу в частности в сражениях с «Ниццей» (1:1) и ПСВ (2:2), а в первом туре чемпионата клуб уступил в гостях «Вестерло» со счетом (0:2).

«Андерлехт» на хорошем ходу, команда демонстрирует организованный футбол, что подтверждают ее результаты. В стартовом туре чемпионата без проблем был обыгран «Остенде» (2:0), а неделей ранее футболисты сотворили сенсацию, разбив в товарищеской встрече французский «Лион» (3:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Серкль Брюгге» насчитывает семь поединков (четыре ничьих и три поражения)

У «Андерлехта» шесть побед в последних семи играх

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из шести последних матчей «Серкль Брюгге» закончились результатом «обе забьют – нет», «Андерлехта» — «обе забьют – нет»

Прогноз

На поле выйдут два абсолютно разных коллектива, среди них сильнее, конечно же, гости. Они возьмут игру под свой контроль и доведут дело до победы, поэтому предлагаем поставить на успех «Андерлехта» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.