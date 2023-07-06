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«Бельграно» — «Барракас Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (07.07.2023

вчера, 08:38
Барракас Сентраль

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче считается «Бельграно», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. Выбрать победителем «Барракас Сентраль» можно по коэффициенту 3.9, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.973.164.76
Pari 1.93 3.10 4.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.55.

Форма команд

«Бельграно» старается удерживаться в зоне плей-офф и пока клубу удается занимать девятую позицию. В его активе 34 балла и он опережает ближайшего соперника всего на два пункта, поэтом расслабляться нельзя ни в коем случае. Коллектив на своем поле постарается создать проблемы середняку чемпионата Аргентины и завершить матч в свою пользу. В прошлой встрече «Бельграно» проиграл на выезде «Институто» (0:1), а ранее одолел на своем поле «Банфилд» (3:1).

«Барракас Сентраль» показывает средние результаты и не имеет стабильности, которая нужна, чтобы находиться в первой десятке Суперлиги. На данный момент команда расположилась на 16 месте с 27 баллами и от зоны плей-офф ее отделяют шесть очков. В предстоящей встрече в случае победы, клуб сделать важный шаг к возвращению борьбы за топ-9 турнирной таблицы, которые дают путевки в плей-офф. В прошлом туре «Барракас Сентраль» обыграл лидера чемпионата «Ривер Плейт» (2:1).

Информация для ставок

  • «Барракас Сентраль» уступил только в одной встрече из десяти последних во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей «Бельграно» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Бельграно» выиграл два из трех поединков с «Барракас Сентраль»

Прогноз

«Барракас Сентраль» на данный момент выглядит стабильнее своего соперника, и мы предлагаем рискнуть и взять победу клуба. Поставить на гостей можно по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.76 2.13 1.44 2.87
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:42
Начав свои выезды в розыгрыше 2023-го года с победы, “Барракас Сентраль” уже девять противостояний кряду не может взять “верх”, причем даже смена тренера не помогла клубу изменить эту ситуацию. Отметим, что в среднем за два тайма на чужом поле коллектив допускает 1.7 непростительных ошибок, при этом реализуя порядка одного момента в атаке, чего, конечно же, не хватает для того, чтобы цепляться хотя бы за ничью. Что же касается выступлений хозяев, то они в родных стенах крайне хороши, ведь на данный момент имеют серию из девяти кряду матчей без поражений, причем в среднем по ходу первенства команда дома отличается 1.27 раз, пропуская всего 0.45 мячей.
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