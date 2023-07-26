«Бельграно» — «Росарио Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Росарио Сентраль», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.
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29 июля 2023, 01:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.98 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Бельграно» является типичным середняком Суперлиги Аргентины и занимает 13 место. В активе команды уже 35 баллов, а от десятого места он отстает на три очка. При хороших последующих результатах, хозяева имеют неплохие шансы порадовать болельщиков и войти в зону плей-офф, чтобы продолжить участие в Суперлиге. В прошлом туре «Бельграно» крупно проиграл на выезде «Эстудиантесу» (0:4), а ранее минимально уступил «Сан-Лоренсо» (0:1).
«Росарио Сентраль» редко побеждает в последнее время, но часто играет вничью. Такие результаты опустили клуб на седьмое место с 41 баллом в активе. Команда все еще удерживает место в топ-10, но если не улучшит результаты, то через несколько туров покинет зону плей-офф. В прошлой игре «Росарио Сентраль» сыграл вничью с «Ривер Плейт» (3:3), а ранее поделил очки с «Расингом» (1:1).
Информация для ставок
- «Бельграно» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей «Росарио Сентраль» завершились ничейным результатом
- «Росарио Сентраль» выиграл три из пяти последних поединков у «Бельграно»
Прогноз
«Бельграно» находится в кризисе и даже на своем поле наверняка будет испытывать проблемы с нынешним соперником. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.