«Бельграно» — «Росарио Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

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сегодня, 12:34

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Росарио Сентраль», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.98 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Бельграно» является типичным середняком Суперлиги Аргентины и занимает 13 место. В активе команды уже 35 баллов, а от десятого места он отстает на три очка. При хороших последующих результатах, хозяева имеют неплохие шансы порадовать болельщиков и войти в зону плей-офф, чтобы продолжить участие в Суперлиге. В прошлом туре «Бельграно» крупно проиграл на выезде «Эстудиантесу» (0:4), а ранее минимально уступил «Сан-Лоренсо» (0:1).

«Росарио Сентраль» редко побеждает в последнее время, но часто играет вничью. Такие результаты опустили клуб на седьмое место с 41 баллом в активе. Команда все еще удерживает место в топ-10, но если не улучшит результаты, то через несколько туров покинет зону плей-офф. В прошлой игре «Росарио Сентраль» сыграл вничью с «Ривер Плейт» (3:3), а ранее поделил очки с «Расингом» (1:1).

Информация для ставок

«Бельграно» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Росарио Сентраль» завершились ничейным результатом

«Росарио Сентраль» выиграл три из пяти последних поединков у «Бельграно»

Прогноз

«Бельграно» находится в кризисе и даже на своем поле наверняка будет испытывать проблемы с нынешним соперником. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.