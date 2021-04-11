«Беневенто» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (12.04.2021)

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вчера, 15:12

В 30-м туре чемпионата Италии в гости к «Беневенто» приедет «Сассуоло». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.11. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

Форма команд

«Беневенто» имеет восемь очков запаса перед зоной вылета и может чувствовать себя в относительной безопасности. Коллектив не хватает звезд с неба, однако набирать очки регулярно игрокам удается. Клуб идет на 15 месте и главной его задачей остается сохранение места в Серии А на следующий сезон. В последнем туре «Беневенто» сыграл вничью с «Пармой», а ранее неожиданно обыграл на выезде «Ювентус».

«Сассуоло» расположился на девятом месте, но смог выиграть всего одну игру из пяти последних. Команда много забивает и пропускает. Клуб не преследует серьезных турнирных задач и просто доигрывает сезон. В последних двух матчах «Сассуоло» проиграл «Интеру» (1:2) и сыграл вничью с «Ромой» (2:2).

Информация для ставок

• Девять из десяти последних матчей «Сассуоло» закончились исходом «обе забьют»

• «Беневенто» не выигрывает на своем поле уже восемь матчей подряд

• «Сассуоло» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Беневенто»

• «Сассуоло» проиграл три последних выездных матча

Прогноз

«Беневенто» и «Сассуоло» играют в разный футбол, но мы рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

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