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«Беневенто» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (12.04.2021)

вчера, 15:12

В 30-м туре чемпионата Италии в гости к «Беневенто» приедет «Сассуоло». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.563.502.19
Фонбет 3.10 3.40 2.30
Мелбет 3.13 3.50 2.43
BetBoom 3.13 3.37 2.40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.11. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

Форма команд

«Беневенто» имеет восемь очков запаса перед зоной вылета и может чувствовать себя в относительной безопасности. Коллектив не хватает звезд с неба, однако набирать очки регулярно игрокам удается. Клуб идет на 15 месте и главной его задачей остается сохранение места в Серии А на следующий сезон. В последнем туре «Беневенто» сыграл вничью с «Пармой», а ранее неожиданно обыграл на выезде «Ювентус».

«Сассуоло» расположился на девятом месте, но смог выиграть всего одну игру из пяти последних. Команда много забивает и пропускает. Клуб не преследует серьезных турнирных задач и просто доигрывает сезон. В последних двух матчах «Сассуоло» проиграл «Интеру» (1:2) и сыграл вничью с «Ромой» (2:2).

Информация для ставок

• Девять из десяти последних матчей «Сассуоло» закончились исходом «обе забьют»
• «Беневенто» не выигрывает на своем поле уже восемь матчей подряд
• «Сассуоло» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Беневенто»
• «Сассуоло» проиграл три последних выездных матча

Прогноз

«Беневенто» и «Сассуоло» играют в разный футбол, но мы рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.73 1.76 2.18
Лига Ставок 2.26 1.65 1.79 2.04
Мелбет 2.24 1.76
BetBoom 3.58 1.32 2.19 1.72 1.73 2.16
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:59
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Сассуоло»
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