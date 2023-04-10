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«Бенфика» — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.04.2023)

сегодня, 09:08
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Интера», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно поставить по 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.143.403.76
Pari 2.15 3.40 3.75

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Бенфика» уже достигла хорошего результата в Лиге Чемпионов, но сейчас имеет возможность и вовсе выйти в полуфинал главного турнира Европы. «Орлы» являются фаворитами в первом матче и могут воспользоваться не самой лучшей формы соперника. В чемпионате Португалии коллектив лидирует с 71 баллом и опережает «Порту» на семь очков, несмотря на поражение в прошлом туре от главного конкурента (1:2).

«Интер» имеет серию без побед в различных турнирах и перед важными матчами с «Бенфикой» это внушает беспокойство болельщикам итальянского клуба. Тем не менее, «сине-черные» умеют настраиваться на отдельные поединки, поэтому их главной задачей на выезде станет благоприятный результат в виде ничьи или минимальной победы. В чемпионате Италии команда занимает уже пятое место с 51 баллом. В прошлом туре «Интер» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а ранее разошелся миром с «Ювентусом» в кубке Италии (1:1).

Информация для ставок

  • «Интер» не может победить на протяжении шести последних матчей
  • «Бенфика» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Португальский клуб забивает в девяти из десяти последних встречах на своем стадионе
  • Восемь из десяти последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу на своем стадионе. В нынешней ситуации предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на них по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.69 1.70 2.24 1.34 3.35
Pari 1.70 2.20
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