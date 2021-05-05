«Бенфика» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.05.2021)

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вчера, 06:23

В 31-м туре португальской Примейры «Бенфика» сыграет дома с «Порту». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити в этом матче отдает предпочтение «Бенфике». Ставки на победу хозяев идут по коэффициенту 2.46, а шансы «Порту» увезти три очка из Лиссабона оцениваются в 3.09. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.5.

Ставка на тотал меньше 2,5 мячей представлена котировкой 1.9, ТБ (2,5) – 2.1.

Форма команд

На финише сезона «Бенфика» отчаянно пытается настигнуть «Порту». На данный момент «орлы» идут третьими в турнирной таблице, уступая «драконам» четыре очка. Победная серия «Бенфики» в чемпионате длится три тура. В них «Бенфика» обыграла «Портимоненси» (5:1), «Санта Клару» (2:1) и «Тонделу» (2:0). Последний раз лиссабонцы оступались в лиге 17 апреля, проиграв дома «Жил Висенте» (1:2).

«Порту» еще располагает призрачными шансами настигнуть и обойти лидирующий в чемпионате «Спортинг», от которого команда отстает на шесть зачетных пунктов. Действующие чемпионы Португалии выиграли восемь из девяти последних матчей в первенстве, потеряв очки только в гостевой встрече с «Морейренсе» (1:1). После этого матча «Порту» дома победил «Фамаликау» (3:2).

Информация для ставок

«Порту» не проигрывал в 24 прошлых матчах чемпионата

«Бенфика» выиграла 9 из 10 предыдущих поединков в лиге

«Бенфика» забивала минимум 2 гола в 8 из 10 последних матчей чемпионата

В 3 из 4 последних очных встреч команды обменивались голами

Прогноз

В матчах «Бенфики» и «Порту» всегда ожидается упорная борьба. Сейчас турнирное положение обязует «орлов» побеждать в предстоящей игре, но и «драконы» продолжают бороться за титул и место в Лиге чемпионов. Предлагаем сделать ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.93 в БК Бетсити.