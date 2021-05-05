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«Бенфика» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.05.2021)

вчера, 06:23

В 31-м туре португальской Примейры «Бенфика» сыграет дома с «Порту». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити в этом матче отдает предпочтение «Бенфике». Ставки на победу хозяев идут по коэффициенту 2.46, а шансы «Порту» увезти три очка из Лиссабона оцениваются в 3.09. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.5.

Ставка на тотал меньше 2,5 мячей представлена котировкой 1.9, ТБ (2,5) – 2.1.

Форма команд

На финише сезона «Бенфика» отчаянно пытается настигнуть «Порту». На данный момент «орлы» идут третьими в турнирной таблице, уступая «драконам» четыре очка. Победная серия «Бенфики» в чемпионате длится три тура. В них «Бенфика» обыграла «Портимоненси» (5:1), «Санта Клару» (2:1) и «Тонделу» (2:0). Последний раз лиссабонцы оступались в лиге 17 апреля, проиграв дома «Жил Висенте» (1:2).

«Порту» еще располагает призрачными шансами настигнуть и обойти лидирующий в чемпионате «Спортинг», от которого команда отстает на шесть зачетных пунктов. Действующие чемпионы Португалии выиграли восемь из девяти последних матчей в первенстве, потеряв очки только в гостевой встрече с «Морейренсе» (1:1). После этого матча «Порту» дома победил «Фамаликау» (3:2).

Информация для ставок

  • «Порту» не проигрывал в 24 прошлых матчах чемпионата
  • «Бенфика» выиграла 9 из 10 предыдущих поединков в лиге
  • «Бенфика» забивала минимум 2 гола в 8 из 10 последних матчей чемпионата
  • В 3 из 4 последних очных встреч команды обменивались голами

Прогноз

В матчах «Бенфики» и «Порту» всегда ожидается упорная борьба. Сейчас турнирное положение обязует «орлов» побеждать в предстоящей игре, но и «драконы» продолжают бороться за титул и место в Лиге чемпионов. Предлагаем сделать ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.93 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.78 2.12
Лига Ставок 2.49 1.50 1.77 1.98 1.42 2.75
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 2.45 1.56 8.50 1.08 1.41 2.95
BetBoom 2.57 1.53 1.82 2.03 1.45 2.80
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shlomo
shlomo
вчера в 07:41
Игра на три результата
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