«Бенфика» — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

Ставки букмекеров
Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. В случае победы «Зальцбурга», зайдет коэффициент 7.3. Ничью можно поставить по 5.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Бенфика» неплохо выглядела в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов и надеется, как минимум повторить свой результат и дойти до 1/4 финала. Команда также вышла на новый уровень и в чемпионате Португалии, но сейчас занимает лишь четвертое место, отставая на один пункт сразу от трех соперников. В последней игре чемпионата «Бенфика» обыграла на выезде «Визелу» (2:1), а ранее разгромила «Виторию Гимарайнш» (4:0).
«Зальцбург» постепенно становится постоянным участником группового этапа Лиги Чемпионов и успешно продает игроков, которые зарекомендовали себя в этих встречах. В этот раз австрийский клуб хочет составить конкуренцию своим соперникам и даже побороться за выход из группы. Любые набранные очки в Португалии станут хорошим достижением для гостей. Два последних матча «Зальцбурга» завершились ничьей со «Штурмом» (2:2) и победой над «Рапидом» (2:0).
Информация для ставок
- Три из четырех последних матчей австрийского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бенфика» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Зальцбург» не проигрывает на выезде уже 12 матчей подряд во всех турнирах
Прогноз
«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу на своем стадионе. В нынешней ситуации предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на них по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.