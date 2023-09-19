«Бенфика» — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

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вчера, 16:43

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. В случае победы «Зальцбурга», зайдет коэффициент 7.3. Ничью можно поставить по 5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Бенфика» неплохо выглядела в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов и надеется, как минимум повторить свой результат и дойти до 1/4 финала. Команда также вышла на новый уровень и в чемпионате Португалии, но сейчас занимает лишь четвертое место, отставая на один пункт сразу от трех соперников. В последней игре чемпионата «Бенфика» обыграла на выезде «Визелу» (2:1), а ранее разгромила «Виторию Гимарайнш» (4:0).

«Зальцбург» постепенно становится постоянным участником группового этапа Лиги Чемпионов и успешно продает игроков, которые зарекомендовали себя в этих встречах. В этот раз австрийский клуб хочет составить конкуренцию своим соперникам и даже побороться за выход из группы. Любые набранные очки в Португалии станут хорошим достижением для гостей. Два последних матча «Зальцбурга» завершились ничьей со «Штурмом» (2:2) и победой над «Рапидом» (2:0).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей австрийского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бенфика» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Зальцбург» не проигрывает на выезде уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу на своем стадионе. В нынешней ситуации предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на них по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.