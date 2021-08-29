«Бернли» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (29.08.2021)

«Бернли» сыграет против «Лидса». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
|
- : -
сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Лидс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу «Бернли» по 3.10.
Форма команд
«Бернли» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — два поражения. Команда забила один гол и пропустила четыре мяча. Первый тур для «Бернли» начался очень плохо — поражение от «Брайтона» на своем поле со счетом 1:2. Во втором туре «Бернли» также провалился, но на этот раз соперник был статуснее — «Ливерпуль» (0:2).
«Лидс» продолжает быть самой веселой командой АПЛ. Команда стартовала с ничейного исхода и поражения. В активе «Лидса» — один балл. Клуб расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда проиграла первый матч в АПЛ со счетом 1:5, клубу серьезно досталось от «Манчестер Юнайтед». Во втором туре «Лидс» сыграл вничью с «Эвертоном» 2:2.
Информация для ставок
● «Лидс» выиграл один поединок из последних пяти
● «Бернли» проиграл три матча из последних пяти
● «Лидс» забил восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Оба клуба находятся в плохой форме, но «Лидс» выглядит фаворитом. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.80. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по 1.60. Почти все матчи с участием «Лидса» — это огромное количество забитых мячей.
Ранее мы предлагали очень интересный коэффициент на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».