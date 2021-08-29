«Бернли» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (29.08.2021)

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сегодня, 14:00

«Бернли» сыграет против «Лидса». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Лидс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50 и на победу «Бернли» по 3.10.

Форма команд

«Бернли» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — два поражения. Команда забила один гол и пропустила четыре мяча. Первый тур для «Бернли» начался очень плохо — поражение от «Брайтона» на своем поле со счетом 1:2. Во втором туре «Бернли» также провалился, но на этот раз соперник был статуснее — «Ливерпуль» (0:2).

«Лидс» продолжает быть самой веселой командой АПЛ . Команда стартовала с ничейного исхода и поражения. В активе «Лидса» — один балл. Клуб расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда проиграла первый матч в АПЛ со счетом 1:5, клубу серьезно досталось от «Манчестер Юнайтед». Во втором туре «Лидс» сыграл вничью с «Эвертоном» 2:2.

Информация для ставок

● «Лидс» выиграл один поединок из последних пяти

● «Бернли» проиграл три матча из последних пяти

● «Лидс» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в плохой форме, но «Лидс» выглядит фаворитом. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.80. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по 1.60. Почти все матчи с участием «Лидса» — это огромное количество забитых мячей.

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