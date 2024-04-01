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«Бернли» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (02.04.2024)

вчера, 16:29
Бернли

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вулверхэмптон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Бернли» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Бернли» плохо выступает в нынешнем сезоне, но все еще имеет ощутимые шансы сохранить прописку в АПЛ. Команда располагается на 19 месте с 18 баллами и уступает четыре пункта ближайшим соперникам. В случае победы в этой игре хозяева значительно улучшат свое положение и почувствуют уверенность в своих силах. Два последних матча «Бернли» завершились ничьей с «Челси» (2:2) и победой над «Брентфордом» (2:1).

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне является середняком АПЛ и перед стартом очередного тура занимает 10 место. В активе «волков» 41 балл, что на один пункт больше, чем у «Челси». Хозяева могут спокойно доигрывать сезоне, ведь до зоны еврокубков добраться практически невозможно, а зона вылета им не угрожает. В последнем туре «Вулверхэмптон» проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:2), а ранее в кубке ФА уступил «Ковентри Сити» (2:3).

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» выиграл и проиграл по пять поединков из десяти последних
  • «Бернли» выиграл один из десяти последних матчей
  • «Вулверхэмптон» проиграл три из пяти встреч с «Бернли» за последнее время

Прогноз

«Бернли» начал набирать очки и находится на эмоциональном подъеме. Предполагаем, что в такой ситуации команда может одержать победу, а сделать на хозяев ставку можно по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:23
По сути, только победный итог может здесь полностью удовлетворить спасательные амбиции футболистов из Бернли. Которые наверняка поскачут тут за викторией после феерического представления в Лондоне в прошлом туре. Где у "бордовых" очень многое получилось в наступательном созидании. Ну а Вулверхэпмтону только дай лишнюю лазейку в чужих оборонительных порядках, особенно если там регулярно открываются не только прорехи, но и самые настоящие пробоины (аж 65 пропущенных мячей в 30-ти турах у Бернли в нынешнем первенстве). В связи с чем попробую предположить здешнее небольшое или даже обширное голевое представление с не менее 3-мя взятиями любых ворот.)
Гость
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