«Бернли» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (02.04.2024)

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вчера, 16:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вулверхэмптон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Бернли» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Бернли» плохо выступает в нынешнем сезоне, но все еще имеет ощутимые шансы сохранить прописку в АПЛ . Команда располагается на 19 месте с 18 баллами и уступает четыре пункта ближайшим соперникам. В случае победы в этой игре хозяева значительно улучшат свое положение и почувствуют уверенность в своих силах. Два последних матча «Бернли» завершились ничьей с «Челси» (2:2) и победой над «Брентфордом» (2:1).

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне является середняком АПЛ и перед стартом очередного тура занимает 10 место. В активе «волков» 41 балл, что на один пункт больше, чем у «Челси». Хозяева могут спокойно доигрывать сезоне, ведь до зоны еврокубков добраться практически невозможно, а зона вылета им не угрожает. В последнем туре «Вулверхэмптон» проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:2), а ранее в кубке ФА уступил «Ковентри Сити» (2:3).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл и проиграл по пять поединков из десяти последних

«Бернли» выиграл один из десяти последних матчей

«Вулверхэмптон» проиграл три из пяти встреч с «Бернли» за последнее время

Прогноз

«Бернли» начал набирать очки и находится на эмоциональном подъеме. Предполагаем, что в такой ситуации команда может одержать победу, а сделать на хозяев ставку можно по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.