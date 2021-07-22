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«Берое» — «Локомотив». Прогноз на матч Первой лиги Болгарии (23.07.2021)

вчера, 16:06

«Берое» примет «Локомотив» из Софии в рамках первого тура чемпионата Болгарии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.553.627.49
Мелбет 1.50 4.04 6.15
1XBET 1.50 4.04 6.15

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Берое». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.48. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80 и на победу гостей по 7.00.

Форма команд

«Берое» принимает участие в товарищеских матчах и готовится к сезону. В последних поединках команда продемонстрировала свою мощь и выиграла несколько важных игр. У клуба были лишь два поражения в предсезонке, но команда пропускает практически в каждой игре.

Софийский «Локомотив» плохо подготовился к этому сезону. Команда не смогла порадовать болельщиков, клуб проиграл два матча и один раз сыграл вничью. За последнее время эта команда лишь раз победила, что является очень плохим результатом. Клуб много пропускает и мало забивает.

Информация для ставок

ФК «Берое» выиграл четыре матча из последних десяти

● «Локомотив» проиграл три матча из последних десяти

ФК «Берое» забил 13 мячей за последние пять матчей

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.87. Также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по 2.25.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча второй Бундеслиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.48 1.85 1.98 1.46 2.71
Мелбет 1.86 1.96
1XBET 1.86 1.96
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Все комментарии
4426gu94e8gg
4426gu94e8gg
вчера в 18:57
«Берое» (Стара-Загора) одержит победу.
sejd3ngc85wc
sejd3ngc85wc
вчера в 16:38
«Берое» (Стара-Загора) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 16:08
Хозяева явные фавориты встречи
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