«Берое» — «Локомотив». Прогноз на матч Первой лиги Болгарии (23.07.2021)

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вчера, 16:06

«Берое» примет «Локомотив» из Софии в рамках первого тура чемпионата Болгарии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Берое». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.48. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80 и на победу гостей по 7.00.

Форма команд

«Берое» принимает участие в товарищеских матчах и готовится к сезону. В последних поединках команда продемонстрировала свою мощь и выиграла несколько важных игр. У клуба были лишь два поражения в предсезонке, но команда пропускает практически в каждой игре.

Софийский «Локомотив» плохо подготовился к этому сезону. Команда не смогла порадовать болельщиков, клуб проиграл два матча и один раз сыграл вничью. За последнее время эта команда лишь раз победила, что является очень плохим результатом. Клуб много пропускает и мало забивает.

Информация для ставок

● ФК «Берое» выиграл четыре матча из последних десяти

● «Локомотив» проиграл три матча из последних десяти

● ФК «Берое» забил 13 мячей за последние пять матчей

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.87. Также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по 2.25.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча второй Бундеслиги.