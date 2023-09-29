«Бетис» — «Валенсия». Прогноз на матч Ла Лиги (01.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.3.
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завтра, 22:00
На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.2. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.68. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Бетис» не выглядит стабильно уже несколько месяцев с конца прошлого сезона и на данный момент может довольствоваться лишь серединой турнирной таблицы. Команда набрала девять пунктов и занимает десятое место, отставая на одно очко от «Валенсии». В случае победы «бело-зеленые» смогут обойти конкурента, что является лучшей мотивацией. Два последних поединка «Бетиса» завершились ничьими в чемпионате с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (1:1).
«Валенсия» начала сезон более-менее стабильно, если учитывать последние несколько сезонов и сейчас занимает восьмое место. В активе «летучих мышей» уже десять набранных баллов и от зоны еврокубков их отделяет два пункта. Гости могут воспользоваться не лучшей формой соперника и побороться даже за победу. В прошлом туре «Валенсия» уступила на своем поле «Реал» Сосьедаду (0:1), а ранее поделила очки с «Альмерией» (2:2).
Информация для ставок
- «Валенсия» проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Бетис» выиграл два из пяти последних матчей у «Валенсии» при двух ничьих
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Оба клуба играют нестабильно на данном отрезке сезона и предсказать победителя очень сложно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.