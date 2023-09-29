«Бетис» — «Валенсия». Прогноз на матч Ла Лиги (01.10.2023)

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вчера, 21:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.3.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.2. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.68. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Бетис» не выглядит стабильно уже несколько месяцев с конца прошлого сезона и на данный момент может довольствоваться лишь серединой турнирной таблицы. Команда набрала девять пунктов и занимает десятое место, отставая на одно очко от «Валенсии». В случае победы «бело-зеленые» смогут обойти конкурента, что является лучшей мотивацией. Два последних поединка «Бетиса» завершились ничьими в чемпионате с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (1:1).

«Валенсия» начала сезон более-менее стабильно, если учитывать последние несколько сезонов и сейчас занимает восьмое место. В активе «летучих мышей» уже десять набранных баллов и от зоны еврокубков их отделяет два пункта. Гости могут воспользоваться не лучшей формой соперника и побороться даже за победу. В прошлом туре «Валенсия» уступила на своем поле «Реал» Сосьедаду (0:1), а ранее поделила очки с «Альмерией» (2:2).

Информация для ставок

«Валенсия» проиграла четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бетис» выиграл два из пяти последних матчей у «Валенсии» при двух ничьих

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба играют нестабильно на данном отрезке сезона и предсказать победителя очень сложно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.