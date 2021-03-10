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«Блэкберн» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (12.03.2021)

вчера, 23:02

«Блэкберн» сыграет против «Брентфорда» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Этот поединок состоится 12 марта 2021 года. В Чемпионшипе команды настолько агрессивно настроены друг против друга, что практически каждый матч можно назвать интересным. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.593.552.14
Fonbet 3.50 3.50 2.07
Мелбет 3.58 3.60 2.10
Лига ставок 3.40 3.40 2.08
BetBoom 3.40 3.35 2.10

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на то, что победит «Брентфорд» за коэффициент 2.10. Также букмекеры принимают ставки на победу «Блэкберна» за 3.50, за такой же коэффициент можно поставить и на ничейный исход.

Форма команд

«Блэкберн» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 44 пункта. В нынешнем сезоне у команды 12 побед, восемь ничьих и 15 поражений. «Блэкберн» отметился 49 забитыми мячами и пропускал 40 раз. В последних поединках клуб играет не лучшим образом, но так как команда находится далеко от зоны вылета, переживать ей не приходится.

«Брентфорд» очень хорош в нынешнем сезоне и вполне возможно, что есть шанс увидеть этот клуб в АПЛ. Команда набрала 63 пункта и занимает четвертую строчку в таблице, что позволяет принимать участие в плей-офф за выход в высшую лигу. Клуб выиграл 18 поединков, девять раз играл вничью и проиграл в семи матчах. Команда забила 61 гол и пропустила 36 мячей. В последних матчах «Брентфорд» не очень хорош, команда часто теряет очки.

Информация для ставок

  • «Брентфорд» проиграл три матча из последних пяти
  • У «Блэкберна» шесть забитых и столько же пропущенных в последних пяти поединках
  • «Блэкберн» выиграл всего один поединок из последних пяти

Прогноз

Букмекеры предлагают сделать ставку на обе забьют за коэффициент 1.73. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Брентфорда» за коэффициент 1.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.593.552.14
Fonbet 3.50 3.50 2.07
Мелбет 3.58 3.60 2.10
Лига ставок 3.40 3.40 2.08
BetBoom 3.40 3.35 2.10
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:31
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