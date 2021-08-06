«Блэкберн» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

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вчера, 19:43

7 августа 2021 года «Блэкберн» сыграет против «Суонси». Это будет поединок в рамках первого тура Чемпионшипа. В нынешнем сезоне клубы принимали участие в товарищеских поединках и неплохо себя в них проявили. За этими клубами будет интересно следить в Чемпионшипе. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Блэкберн». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.13. Также вы можете сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.30 и на победу «Суонси» по коэффициенту 3.60.

Форма команд

«Блэкберн» в этом сезоне выглядел неплохо. Команда приняла участие в четырех товарищеских матчах и выиграла всего один. Несмотря на результаты, клуб показал хороший уровень игры и верится, что команда сможет выдать хороший сезон в Чемпионшипе. Клуб активно забивал в ворота соперника, но с защитой нужно поработать, так как «Блэкберн» много пропускал даже в самых простых ситуациях. «Блэкберн» в прошлом сезоне не мог похвастаться стабильным уровнем игры, но сейчас у клуба есть все шансы изменить мнение о себе.

«Суонси» также принял участие в нескольких товарищеских поединках. Клуб выиграл два матча и проиграл один поединок. «Суонси» мало забивает и много пропускает. Так было и в прошлом сезоне. Руководству клуба предстоит проделать большую работу над обороной, в противном случае «Суонси» придется забивать минимум 2-3 мяча для того, чтобы просто зацепиться за ничью. Товарищеские матчи показали, что «Суонси» может дать бой любой команде, но как будет в официальных поединках — большой вопрос. «Блэкберн» может вывести из равновесия нынешний «Суонси».

Информация для ставок

«Суонси» выиграл два матча из последних пяти

«Блэкберн» не побеждает три игры кряду

«Суонси» пропустил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на матч — фора «Суонси» (0) по коэффициенту 2.50.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на другой матч Чемпионшипа.