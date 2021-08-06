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«Блэкберн» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

вчера, 19:43

7 августа 2021 года «Блэкберн» сыграет против «Суонси». Это будет поединок в рамках первого тура Чемпионшипа. В нынешнем сезоне клубы принимали участие в товарищеских поединках и неплохо себя в них проявили. За этими клубами будет интересно следить в Чемпионшипе. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.363.80
Лига Ставок 2.30 3.30 3.10
Мелбет 2.15 3.38 3.69
1XBET 2.19 3.42 3.48
BetBoom 2.10 3.30 3.45

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Блэкберн». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.13. Также вы можете сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.30 и на победу «Суонси» по коэффициенту 3.60.

Форма команд

«Блэкберн» в этом сезоне выглядел неплохо. Команда приняла участие в четырех товарищеских матчах и выиграла всего один. Несмотря на результаты, клуб показал хороший уровень игры и верится, что команда сможет выдать хороший сезон в Чемпионшипе. Клуб активно забивал в ворота соперника, но с защитой нужно поработать, так как «Блэкберн» много пропускал даже в самых простых ситуациях. «Блэкберн» в прошлом сезоне не мог похвастаться стабильным уровнем игры, но сейчас у клуба есть все шансы изменить мнение о себе.

«Суонси» также принял участие в нескольких товарищеских поединках. Клуб выиграл два матча и проиграл один поединок. «Суонси» мало забивает и много пропускает. Так было и в прошлом сезоне. Руководству клуба предстоит проделать большую работу над обороной, в противном случае «Суонси» придется забивать минимум 2-3 мяча для того, чтобы просто зацепиться за ничью. Товарищеские матчи показали, что «Суонси» может дать бой любой команде, но как будет в официальных поединках — большой вопрос. «Блэкберн» может вывести из равновесия нынешний «Суонси».

Информация для ставок

  • «Суонси» выиграл два матча из последних пяти
  • «Блэкберн» не побеждает три игры кряду
  • «Суонси» пропустил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на матч — фора «Суонси» (0) по коэффициенту 2.50.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на другой матч Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.61 1.76 2.15
Лига Ставок 2.32 1.57 1.70 2.08 1.36 3.00
Мелбет 1.73 2.24
1XBET 1.75 2.20
BetBoom 2.23 1.60 1.64 2.15 1.33 3.10
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sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
Матч на три исхода
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