«Блэкберн» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (19.01.2021)

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17 января 2021, 23:44

19 января зрители смогут насладиться очередным туром английского Чемпионшипа, в рамках которого встретятся «Блэкберн» и «Суонси». Представители БК Мелбет сделали свой прогноз на грядущий поединок Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

«Суонси» хорош в этом сезоне, но у «Блэкберна» всегда получаются игры против команд из верхушки таблицы. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Блэкберна» с коэффициентом 2.38. Победу гостей оценили коэффициентом 2.96. Также в этом матче можно ожидать и ничейного исхода, его оценили в 3.32.

Форма команд

«Блэкберн» неплохо выступает в нынешнем сезоне. Команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет 33 балла в активе. Свой последний матч команда сыграла вничью со счетом 1:1. Клуб под руководством Тони Моубрэя уже не выйдет в АПЛ с первых двух мест, но попытается сделать все возможное, чтобы попасть в стыковые матчи.

«Суонси» очень хорошо играет в нынешнем сезоне. Уэльский тренер Стив Купер ведет «Суонси» к выходу в Английскую Премьер-Лигу. Команда находится на второй строчке и имеет в активе 46 баллов, до «Норвича», который на первом месте, всего 4 очка. Свой последний матч «Суонси» выиграл со счетом 2:0.

Информация для ставок

«Суонси» не проигрывает пять матчей кряду и лишь в одном из последних пяти поединков команда сыграла вничью

У «Блэкберна» ужасная форма, команда выиграла всего один матч из последних пяти

«Блэкберн», несмотря на то, что находится на 11-й строчке, является самой забивающей командой Чемпионшипа — 39 забитых мячей

Прогноз

Букмекеры БК Мелбет рекомендуют сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.92. Этот матч может быть одним из самых ярких в сезоне. «Блэкберн» очень много забивает, а «Суонси» хочет как можно скорее оформить выход в АПЛ .

Также рекомендуется обратить внимание на ставку «голы в обоих таймах» с коэффициентом 1.91.