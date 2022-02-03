«Блэкпул» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.02.2022)

5 февраля 2022 года в Чемпионшипе состоится поединок «Блэкпул — Бристоль Сити». Матч пройдет в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 18:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Блэкпул». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Бристоль Сити» в 3.30. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.77.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Блэкпул» идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 37 баллов. У клуба десять побед, семь ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 33 мяча. В последних матчах «Блэкпул» выглядит неплохо и часто набирает драгоценные очки — ничья с «Фулхэмом» со счетом 1:1, а также победа над «Миллуолл» 1:0 и три балла с «Халлом» 1:0.
«Бристоль Сити» в нынешнем сезоне идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 балла. У команды девять побед, семь ничьих и 13 поражений. Клуб забил 38 голов и пропустил 51 мяч. В последних встречах «Бристоль Сити» играет не лучшим образом и заметно уступает своей игровой формой «Блэкпулу», у команды ничья с «Престоном» со счетом 2:2, а также поражение от «Лутон Тауна» 2:1 и победа над «Кардифф Сити» 3:2.
Информация для ставок
- «Бристоль Сити» выиграл один матч из последних пяти
- «Блэкпул» выиграл два матча из последних пяти
- У «Бристоль Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победит «Бристоль Сити» по коэффициенту 1.65. В последних матчах этот клуб смотрится неплохо и имеет хорошие шансы на то, чтобы отобрать три балла у оппонента.