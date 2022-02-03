«Блэкпул» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.02.2022)

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вчера, 16:56

5 февраля 2022 года в Чемпионшипе состоится поединок «Блэкпул — Бристоль Сити». Матч пройдет в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Блэкпул». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Бристоль Сити» в 3.30. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.77.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Блэкпул» идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 37 баллов. У клуба десять побед, семь ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 33 мяча. В последних матчах «Блэкпул» выглядит неплохо и часто набирает драгоценные очки — ничья с «Фулхэмом» со счетом 1:1, а также победа над «Миллуолл» 1:0 и три балла с «Халлом» 1:0.

«Бристоль Сити» в нынешнем сезоне идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 34 балла. У команды девять побед, семь ничьих и 13 поражений. Клуб забил 38 голов и пропустил 51 мяч. В последних встречах «Бристоль Сити» играет не лучшим образом и заметно уступает своей игровой формой «Блэкпулу», у команды ничья с «Престоном» со счетом 2:2, а также поражение от «Лутон Тауна» 2:1 и победа над «Кардифф Сити» 3:2.

Информация для ставок

«Бристоль Сити» выиграл один матч из последних пяти

«Блэкпул» выиграл два матча из последних пяти

У «Бристоль Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победит «Бристоль Сити» по коэффициенту 1.65. В последних матчах этот клуб смотрится неплохо и имеет хорошие шансы на то, чтобы отобрать три балла у оппонента.