«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (28.04.2023)

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вчера, 09:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Бохума» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Бохум» не может выиграть в Бундеслиге уже четыре матча подряд и очень близко находятся к зоне вылета. В активе клуба 27 баллов и текущее 15 место, что не нравится болельщикам и руководству. В матче с лидером Бундеслиги, который мотивирован завоевать первое за 10 лет чемпионство у хозяев шансов на успех будет немного. В двух последних поединках чемпионата «Бохум» разгромно проиграл «Вольфсбургу» (1:5) и ничьей с «Унионом» (1:1).

«Боруссия» Дортмунд смогла воспользоваться осечками «Баварии» и вышла на первое место в турнирной таблице. В активе «шмелей» 60 набранных баллов, но отрыв в один пункт не дает коллективу расслабиться, а предстоящий матч рассматривается как потенциальные три балла в матче с соперником из низов турнирной таблицы. В прошлом туре «Боруссия» разгромила на своем поле «Айнтрахт» (4:0), а ранее поделила очки со «Штутгартом» (3:3).

Информация для ставок

Четыре последних домашних матча «Бохума» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд имеет самый реальный шанс за последние годы завоевать чемпионство и должны обыгрывать аутсайдера на его поле. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.