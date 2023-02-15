«Бохум» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.02.2023)

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сегодня, 12:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Фрайбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Бохума» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Бохум» редко набирает очки в последних турах Бундеслиги и находится совсем близко к зоне вылета. Коллектив имеет главную задачу сохранения прописки и сейчас занимает 15 место с 19 баллами, опережая ближайшего соперника на два пункта. В прошлом туре «Бохум» крупно проиграл на выезде «Баварии» (0:3), а ранее уступил в кубке Германии «Боруссии» (1:2).

«Фрайбург» допустил несколько осечек в последних матчах Бундеслиги, но все еще удерживается в первой четверке с 37 баллами в активе. Команда опережает «РБ Лейпциг» всего на один пункт, поэтому потеря очков с одним из аутсайдеров наверняка приведет к потере своей позиции, чего очень не хотелось бы болельщикам. В прошлом туре «Фрайбург» обыграл на своем поле «Штутгарт» (2:1), а ранее оказался сильнее «Зандхаузена» в кубке Германии (2:0).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл три из четырех выездных встреч за последнее время

·«Бохум» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Бохум» и «Фрайбург» обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» на данный момент выглядит гораздо сильнее и стабильнее «Бохума», поэтому предполагаем, что гости смогут добиться победы и забрать три очка. Рекомендуем сделать ставку на «Фрайбург» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.