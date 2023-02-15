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«Бохум» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.02.2023)

сегодня, 12:43
Фрайбург

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Фрайбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Бохума» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.173.672.30
Лига Ставок 3.15 3.45 2.31
1XBET 3.22 3.66 2.31

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Бохум» редко набирает очки в последних турах Бундеслиги и находится совсем близко к зоне вылета. Коллектив имеет главную задачу сохранения прописки и сейчас занимает 15 место с 19 баллами, опережая ближайшего соперника на два пункта. В прошлом туре «Бохум» крупно проиграл на выезде «Баварии» (0:3), а ранее уступил в кубке Германии «Боруссии» (1:2).

«Фрайбург» допустил несколько осечек в последних матчах Бундеслиги, но все еще удерживается в первой четверке с 37 баллами в активе. Команда опережает «РБ Лейпциг» всего на один пункт, поэтому потеря очков с одним из аутсайдеров наверняка приведет к потере своей позиции, чего очень не хотелось бы болельщикам. В прошлом туре «Фрайбург» обыграл на своем поле «Штутгарт» (2:1), а ранее оказался сильнее «Зандхаузена» в кубке Германии (2:0).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» проиграл три из четырех выездных встреч за последнее время
  • ·«Бохум» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Бохум» и «Фрайбург» обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» на данный момент выглядит гораздо сильнее и стабильнее «Бохума», поэтому предполагаем, что гости смогут добиться победы и забрать три очка. Рекомендуем сделать ставку на «Фрайбург» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.44 2.01 1.89 1.61 2.46
Лига Ставок 2.85 1.40 1.94 1.84 1.54 2.44
1XBET 2.04 1.90
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:36
Противостояния равных коллективов, нас ожидает борьба и мало забитых голов
Гость
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