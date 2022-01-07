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«Бохум» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.01.2022)

вчера, 14:46

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.11. На ничейный результат можно поставить по 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.553.532.18
Фонбет 3.40 3.40 2.15
Мелбет 3.50 3.64 2.19
1XBET 3.50 3.64 2.19
BetBoom 3.58 3.53 2.13

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.96. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Бохум» играет только первый сезон в Бундеслиге спустя несколько лет отсутствия. Главной целью команды является сохранение место в главном чемпионате Германии и на данный момент она справляется. Клуб занимает 12 место, набрав 20 очков и в предстоящем поединке вполне может побороться за очки с кризисным соперником. В прошлой игре «Бохум» проиграл «Унион Берлин» (0:1), а ранее уступил «Арминии» (0:2).

«Вольфсбург» является худшей командой прошлого месяца в Бундеслиге. В последних пяти встречах чемпионата Германии клуб не смог не набрать ни единого очка. Это существенно опустило коллектив по турнирной таблице и сейчас он может довольствоваться лишь 13 местом с 20 набранными очками. Последние две игры «Вольфбсург» проиграл «Баварии» (0:4) и «Кельну» (2:3).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Бохум» проиграл только одну игру из последних восьми на своем стадионе
  • «Вольфсбург» не может выиграть у «Бохума» на его стадионе уже четыре поединка
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вольфсбург» выглядит безнадежно и давно не набирал очков в Бундеслиге. Предполагаем, что «Бохум» окажется сильнее за счет фактора домашнего стадиона и наберет три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.49 1.90 2.00 1.53 2.67
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:37
Победа или ничья команды "Бохум" в этом матче. Удачи
pmcjkkhu7tnd
pmcjkkhu7tnd
вчера в 17:48
Футбольный клуб «Вольфсбург» одержит победу.
tddjtkh4tab5
tddjtkh4tab5
вчера в 14:49
Футбольный клуб «Вольфсбург» выиграет матч.
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