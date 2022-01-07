«Бохум» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.01.2022)

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вчера, 14:46

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Вольфсбурга» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.11. На ничейный результат можно поставить по 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.96. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Бохум» играет только первый сезон в Бундеслиге спустя несколько лет отсутствия. Главной целью команды является сохранение место в главном чемпионате Германии и на данный момент она справляется. Клуб занимает 12 место, набрав 20 очков и в предстоящем поединке вполне может побороться за очки с кризисным соперником. В прошлой игре «Бохум» проиграл «Унион Берлин» (0:1), а ранее уступил «Арминии» (0:2).

«Вольфсбург» является худшей командой прошлого месяца в Бундеслиге. В последних пяти встречах чемпионата Германии клуб не смог не набрать ни единого очка. Это существенно опустило коллектив по турнирной таблице и сейчас он может довольствоваться лишь 13 местом с 20 набранными очками. Последние две игры «Вольфбсург» проиграл «Баварии» (0:4) и «Кельну» (2:3).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Бохум» проиграл только одну игру из последних восьми на своем стадионе

«Вольфсбург» не может выиграть у «Бохума» на его стадионе уже четыре поединка

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вольфсбург» выглядит безнадежно и давно не набирал очков в Бундеслиге. Предполагаем, что «Бохум» окажется сильнее за счет фактора домашнего стадиона и наберет три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Фонбет.