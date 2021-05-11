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«Болонья» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (12.05.2021)

вчера, 22:16

В 36-м туре Серии А «Болонья» дома будет принимать «Дженоа». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров, и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.483.363.12
Лига Ставок 2.42 3.35 3.05
Мелбет 2.53 3.28 3.18
1XBET 1.65 7.50 2.95
BetBoom 2.48 3.28 3.08

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.13 на победу «Дженоа». В случае победы «Болоньи» зайдет коэффициент 2.28. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.58.

Форма команд

«Болонья» доигрывает чемпионат, находясь на две строчки выше своего соперника. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Удинезе» (1:1). Дома «Болонья» выглядит достаточно неплохо, болельщики команды могут вполне рассчитывать на положительный результат в этой встрече.

«Дженоа» провел последние два поединка с соперниками из топ-8: минимальное поражение от «Сассуоло» (1:2) и перестрелка с «Лацио» (3:4).

Информация для ставок

• «Болонья» проиграла всего один раз в шести последних домашних поединках
• «Дженоа» не может победить на выезде три матча подряд
• «Болонья» не выигрывает в матчах с «Дженоа» пять последних игр

Прогноз

Две команды из середины таблицы попытаются выяснить, кто же из них сильнее. Верим в борьбу на каждом участке поля и рекомендуем сделать ставку на 1Х + ТБ 2.5 по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Кальяри» — «Фиорентина».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.81 1.65 2.35
Лига Ставок 2.08 1.76 1.66 2.24
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 3.10 1.37 2.12 1.84 1.64 2.28
BetBoom 3.27 1.36 2.09 1.79 1.65 2.31
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