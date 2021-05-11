«Болонья» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (12.05.2021)

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вчера, 22:16

В 36-м туре Серии А «Болонья» дома будет принимать «Дженоа». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров, и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.13 на победу «Дженоа». В случае победы «Болоньи» зайдет коэффициент 2.28. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.58.

Форма команд

«Болонья» доигрывает чемпионат, находясь на две строчки выше своего соперника. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Удинезе» (1:1). Дома «Болонья» выглядит достаточно неплохо, болельщики команды могут вполне рассчитывать на положительный результат в этой встрече.

«Дженоа» провел последние два поединка с соперниками из топ-8: минимальное поражение от «Сассуоло» (1:2) и перестрелка с «Лацио» (3:4).

Информация для ставок

• «Болонья» проиграла всего один раз в шести последних домашних поединках

• «Дженоа» не может победить на выезде три матча подряд

• «Болонья» не выигрывает в матчах с «Дженоа» пять последних игр

Прогноз

Две команды из середины таблицы попытаются выяснить, кто же из них сильнее. Верим в борьбу на каждом участке поля и рекомендуем сделать ставку на 1Х + ТБ 2.5 по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Мелбет.

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