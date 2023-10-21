«Болонья» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии А (22.10.2023)

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вчера, 13:25

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болонья» предлагает коэффициент 1.75, в то время как победа гостей будет стоить 4.9. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.85.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.95).

Форма команд

«Болонья» показывает средние результаты и достаточно мало пропускает (6 мячей), что является одним из лучших результатов в турнире. Команда располагается на 11 месте с 11 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт. На своем поле у хозяев будет хорошая возможность добиться победы и обойти конкурента за место в середине турнирной таблицы. В прошлом туре «Болонья» вырвала ничью на выезде с «Интером» (2:2), а ранее крупно одолела «Эмполи» (3:0).

«Фрозиноне» добивается хороших результатов, как для новичка Серии А, ведь команда добыла уже 12 очков. Это позволяет клубу занимать восьмое место в турнирной таблице и чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. В этом матче гости постараются набрать очки и в очередной раз порадовать своих поклонников. Два последних матча «Фрозиноне» завершились победой над «Вероной» (2:1) и выездным поражением от «Ромы» (0:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Болоньи» завершились ничейным результатом

«Фрозиноне» проиграл лишь один выездной поединок из десяти последних

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Фрозиноне» выиграл три из пяти последних матчей у «Болоньи» при одном поражении

Прогноз

Обе команды сейчас выглядят неплохо, но мы предлагаем опереться на статистику и сделать выбор, что хотя бы одна команда не сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.