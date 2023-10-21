«Болонья» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии А (22.10.2023)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болонья» предлагает коэффициент 1.75, в то время как победа гостей будет стоить 4.9. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.85.
|
- : -
сегодня, 16:00
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.95).
Форма команд
«Болонья» показывает средние результаты и достаточно мало пропускает (6 мячей), что является одним из лучших результатов в турнире. Команда располагается на 11 месте с 11 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт. На своем поле у хозяев будет хорошая возможность добиться победы и обойти конкурента за место в середине турнирной таблицы. В прошлом туре «Болонья» вырвала ничью на выезде с «Интером» (2:2), а ранее крупно одолела «Эмполи» (3:0).
«Фрозиноне» добивается хороших результатов, как для новичка Серии А, ведь команда добыла уже 12 очков. Это позволяет клубу занимать восьмое место в турнирной таблице и чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. В этом матче гости постараются набрать очки и в очередной раз порадовать своих поклонников. Два последних матча «Фрозиноне» завершились победой над «Вероной» (2:1) и выездным поражением от «Ромы» (0:2).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Болоньи» завершились ничейным результатом
- «Фрозиноне» проиграл лишь один выездной поединок из десяти последних
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Фрозиноне» выиграл три из пяти последних матчей у «Болоньи» при одном поражении
Прогноз
Обе команды сейчас выглядят неплохо, но мы предлагаем опереться на статистику и сделать выбор, что хотя бы одна команда не сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.