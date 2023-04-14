«Болонья» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (15.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.1.
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завтра, 16:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.
Форма команд
«Болонья» не проигрывает уже несколько матчей и заслуженно идет на восьмом месте с 43 баллами, отставая от ближайшего соперника на один балл. Команда старается держаться в верхней части турнирной таблицы и в матче с потратившим силы на Лигу чемпионов «Миланом» определенно будут иметь шансы забить. Два последних поединка «Болоньи» завершились победами над «Аталантой» (2:0) и «Удинезе» (3:0).
«Милан» в нынешнем сезоне вынужден бороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон и параллельно принимать участие в этом. «Россонери» занимают в Серии А только четвертое место с 52 баллами и отстают от ближайшего соперника на один пункт. Таким образом, гостям очень нужна победа на выезде в матче с «Болоньей», добиться которой будет непросто. В последней игре «Милан» обыграл в Лиге чемпионов «Наполи» (1:0), а ранее не смог победить «Эмполи» в чемпионате (0:0).
Информация для ставок
- «Милан» выиграл только два матча из последних семи во всех турнирах
- «Болонья» проиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Болонья» проиграла четыре из пяти последних встреч «Милану»
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче «Болонья» сможет набрать очки, а возможно и забрать победу себе. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (0) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.