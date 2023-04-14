«Болонья» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (15.04.2023)

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сегодня, 22:02

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Болонья» не проигрывает уже несколько матчей и заслуженно идет на восьмом месте с 43 баллами, отставая от ближайшего соперника на один балл. Команда старается держаться в верхней части турнирной таблицы и в матче с потратившим силы на Лигу чемпионов «Миланом» определенно будут иметь шансы забить. Два последних поединка «Болоньи» завершились победами над «Аталантой» (2:0) и «Удинезе» (3:0).

«Милан» в нынешнем сезоне вынужден бороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон и параллельно принимать участие в этом. «Россонери» занимают в Серии А только четвертое место с 52 баллами и отстают от ближайшего соперника на один пункт. Таким образом, гостям очень нужна победа на выезде в матче с «Болоньей», добиться которой будет непросто. В последней игре «Милан» обыграл в Лиге чемпионов «Наполи» (1:0), а ранее не смог победить «Эмполи» в чемпионате (0:0).

Информация для ставок

«Милан» выиграл только два матча из последних семи во всех турнирах

«Болонья» проиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Болонья» проиграла четыре из пяти последних встреч «Милану»

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче «Болонья» сможет набрать очки, а возможно и забрать победу себе. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (0) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.