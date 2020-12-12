«Болонья» — «Рома». Прогноз на матч Серии A (13.12.2020)

1607723067

сегодня, 00:44

В одиннадцатом туре чемпионата Италии «Болонья» на стадионе «Ренато» сыграет против римской «Ромы». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 13 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке статус фаворита на себе примеряет гостевая команда. В линии букмекерской конторы Бетсити ставка на победу «Ромы» отмечена коэффициентом 2.05. Заключить пари на домашнюю победу «Болоньи» можно за 3.68, а ничья идет с котировкой 3.90.

Согласно котировкам букмекера, команды покажут результативный футбол, забив как минимум три гола. Вариант ТБ (2,5) можно сыграть за 1.53, а ТМ(2,5) идет за 2.50. Последние результаты соперников и их турнирное положение рассмотрим дальше.

Форма команд

К очередному туру Серии A «Болонья» подходит в статусе десятой команды в турнирной таблице. В актив себе подопечные Синиши Михайловича занесли четыре победы, шесть раз уступили и ни разу не сыграли вничью.

В прошлом туре чемпионата «Болонья» неудачно съездила в Милан, где без шансов уступила «Интеру» (1:3). В трех из пяти домашних поединков в этом сезоне команда выиграла.

На счету «Ромы» 18 очков и шестая строчка в турнирной таблице. Римский клуб отстает от лидирующей четверки на два балла после поражения «Наполи» (0:4), в прошлом туре «волки» сыграли вничью с «Сассуоло» (0:0).

В минувший четверг подопечные Пауло Фонсеки завершили групповой раунд Лиги Европы гостевым поражением от софийского ЦСКА (1:3), но этот результат никак не влиял на турнирное положение команды – первое место в группе.

Информация для ставок

В 9 из 10 последних гостевых матчей «Ромы» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В трех прошлых очных встречах команд забивалось минимум три гола

«Рома» не проигрывала в десяти прошлых выездных поединках против «Болоньи»

«Рома» забивала минимум два гола в 3 предыдущих матчах с «Болоньей»

Прогноз

«Болонья» хоть и уступает в классе своему предстоящему сопернику, но от атакующей манеры игры на своем поле хозяева вряд ли откажутся. В распоряжении «Ромы» 19 забитых мячей, но и пропускает римская команда довольно много – 15 голов.