«Болонья» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (18.04.2021)

В 31-м туре Серии А «Болонья» сыграет домашний матч против «Специи». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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завтра, 16:00
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.02 на победу «Болоньи», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграет ставка за 3.8, а взять победу гостей можно по коэффициенту 3.6.
Тотал больше 2,5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.7. Низовой исход матча существенно отличается от противоположного: ТМ 2,5 стоит 2.23. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.62.
Форма команд
Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, а расстояние между ними всего в два очка. «Болонья» является типичным середняком Серии А, который может отобрать очки у любого лидера. Команда набрала всего шесть очков в последних пяти матчах, что не может радовать руководство и болельщиков. Две прошлые игры «Болонья» проиграла с одинаковым счетом 0:1 — «Роме» и «Интеру».
«Специа» идет на 14-м месте, но имеет 10-очковый запас от зоны вылета. Команда — новичок Серии А, главную задачу на сезон они практически выполнили. Коллектив вероятнее всего останется в главном чемпионате и начнет новый сезон среди сильнейших команд страны. В прошлом туре «Специа» выиграла у «Кротоне» (3:2), а немного ранее уступила «Лацио» (1:2).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Специи» завершились исходом «обе забьют»
- «Специа» проиграла четыре выездных матча подряд
- Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
- «Болонья» выиграла всего четыре матча из десяти на своем поле
Прогноз
Исходя из статистики, можно сделать вывод, что команды в личных встречах часто обмениваются забитыми голами. Предполагаем, что и в этом матче исключения не будет. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62.
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