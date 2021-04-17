«Болонья» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (18.04.2021)

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сегодня, 00:50

В 31-м туре Серии А «Болонья» сыграет домашний матч против «Специи». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.02 на победу «Болоньи», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграет ставка за 3.8, а взять победу гостей можно по коэффициенту 3.6.

Тотал больше 2,5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.7. Низовой исход матча существенно отличается от противоположного: ТМ 2,5 стоит 2.23. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, а расстояние между ними всего в два очка. «Болонья» является типичным середняком Серии А, который может отобрать очки у любого лидера. Команда набрала всего шесть очков в последних пяти матчах, что не может радовать руководство и болельщиков. Две прошлые игры «Болонья» проиграла с одинаковым счетом 0:1 — «Роме» и «Интеру».

«Специа» идет на 14-м месте, но имеет 10-очковый запас от зоны вылета. Команда — новичок Серии А, главную задачу на сезон они практически выполнили. Коллектив вероятнее всего останется в главном чемпионате и начнет новый сезон среди сильнейших команд страны. В прошлом туре «Специа» выиграла у «Кротоне» (3:2), а немного ранее уступила «Лацио» (1:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Специи» завершились исходом «обе забьют»

«Специа» проиграла четыре выездных матча подряд

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

«Болонья» выиграла всего четыре матча из десяти на своем поле

Прогноз

Исходя из статистики, можно сделать вывод, что команды в личных встречах часто обмениваются забитыми голами. Предполагаем, что и в этом матче исключения не будет. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62.

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