Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (30.04.2023)

сегодня, 14:35
Куадрадо Хуан

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.623.262.25
Pari 3.55 3.20 2.20

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.58. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

«Болонья» практически не имеет шансов побороться за еврокубки, но провела достаточно сильный сезон. Команда занимает восьмое место с 44 баллами и отстает от ближайшего соперника на восемь очков. В предстоящей встрече с «Ювентусом», хозяева вполне способны попортить нервы туринскому гранду. Два последних матча «Болоньи» завершились поражением от «Вероны» (1:2) и ничьей с «Миланом» (1:1).

«Ювентус» на данный момент занимает третье место, на которое вернулся после временной отмены штрафа. Команда имеет в своем активе 59 баллов, а отставание от римского «Лацио» составляет всего два балла. Если Аллегри и компания хотят выйти на второе место, победа над «Болоньей» просто необходима. В прошлой игре «Ювентус» проиграл в кубке «Интеру» (0:1), а ранее с тем же счетом уступил и «Наполи» в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Болонья» проиграла только два поединка из десяти последних на своем поле
  • «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Болоньей»
  • Три из пяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче «Болонья» сможет набрать очки, а возможно и забрать победу себе. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (0) по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.85 1.60 2.45 1.28 3.90
Pari 1.58 2.40
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:02
Юве тоже очки нужны, П2
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:46
Гости, фк Юветус, обыграют фк Болонья и возьму свои 3 очка!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 