«Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (30.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.
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завтра, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.58. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.
Форма команд
«Болонья» практически не имеет шансов побороться за еврокубки, но провела достаточно сильный сезон. Команда занимает восьмое место с 44 баллами и отстает от ближайшего соперника на восемь очков. В предстоящей встрече с «Ювентусом», хозяева вполне способны попортить нервы туринскому гранду. Два последних матча «Болоньи» завершились поражением от «Вероны» (1:2) и ничьей с «Миланом» (1:1).
«Ювентус» на данный момент занимает третье место, на которое вернулся после временной отмены штрафа. Команда имеет в своем активе 59 баллов, а отставание от римского «Лацио» составляет всего два балла. Если Аллегри и компания хотят выйти на второе место, победа над «Болоньей» просто необходима. В прошлой игре «Ювентус» проиграл в кубке «Интеру» (0:1), а ранее с тем же счетом уступил и «Наполи» в чемпионате (0:1).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Болонья» проиграла только два поединка из десяти последних на своем поле
- «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Болоньей»
- Три из пяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче «Болонья» сможет набрать очки, а возможно и забрать победу себе. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (0) по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.