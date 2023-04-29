«Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (30.04.2023)

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сегодня, 14:35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.58. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

«Болонья» практически не имеет шансов побороться за еврокубки, но провела достаточно сильный сезон. Команда занимает восьмое место с 44 баллами и отстает от ближайшего соперника на восемь очков. В предстоящей встрече с «Ювентусом», хозяева вполне способны попортить нервы туринскому гранду. Два последних матча «Болоньи» завершились поражением от «Вероны» (1:2) и ничьей с «Миланом» (1:1).

«Ювентус» на данный момент занимает третье место, на которое вернулся после временной отмены штрафа. Команда имеет в своем активе 59 баллов, а отставание от римского «Лацио» составляет всего два балла. Если Аллегри и компания хотят выйти на второе место, победа над «Болоньей» просто необходима. В прошлой игре «Ювентус» проиграл в кубке «Интеру» (0:1), а ранее с тем же счетом уступил и «Наполи» в чемпионате (0:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Болонья» проиграла только два поединка из десяти последних на своем поле

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Болоньей»

Три из пяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче «Болонья» сможет набрать очки, а возможно и забрать победу себе. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (0) по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.