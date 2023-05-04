«Борнмут» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (06.05.2023)

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вчера, 12:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Борнмута» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Борнмут» набрал 12 очков в пяти последних турах АПЛ и находится в отличной физической форме. Команда смогла подняться на 13 место с 39 баллами и уступает «Челси» лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече хозяева не считаются фаворитами, но в такой ситуации им вполне по силам бороться даже за победу. Два последних матча «Борнмута» завершились крупной победой над «Лидсом» (4:1) и минимальным успехом на выезде с «Саутгемптоном» (1:0).

«Челси» продолжает коллекционировать поражения и светлых проблесков в игре команды не видно. «Аристократы» идут уже на 12 месте в АПЛ и в оставшихся матчах должны наладить взаимосвязи в команде и попытаться для болельщиков показать лучшие результаты, чем за последние месяцы. В прошлом туре «Челси» без шансов уступил на выезде «Арсеналу» (1:3), а ранее на своем поле проиграл «Брентфорду» (0:2).

Информация для ставок

«Челси» проиграл шесть последних матчей подряд во всех турнираз

«Борнмут» забивал в восьми из десяти последних домашних матчах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

«Борнмут» выглядит лучше «Челси» на этом отрезке сезона, и имеет большие шансы забить в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.