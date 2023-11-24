«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (25.11.2023)

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вчера, 19:20

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.47. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 5.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.5.

Форма команд

«Боруссию» Д начало штормить в Бундеслиге, и команда скатилась на пятое место с 21 баллом. Отставание от лидера составляет уже 10 очков, что не может радовать болельщиков и руководство. Также «шмели» сосредоточены на выходе в плей-офф Лиги Чемпионов, где еще необходимо приложить достаточно усилий, а играть на два таких фронта очень непросто. Два последних матча «Боруссии» Д завершились поражением от «Штутгарта» (1:2) и победой в Лиге Чемпионов над «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Боруссия» М никак не может вернуться на свой уровень 3-4 летней давности и вынуждена «болтаться» лишь в середине турнирной таблицы. Коллектив идет на девятом месте с 13 баллами и уступает нынешнему сопернику восемь пунктов. Гостям будет сложно рассчитывать на победу, но побороться за один балл вполне по силам при удачном стечении обстоятельств. В прошлой игре «Боруссия» М разгромила «Вольфсбург» (4:0), а ранее сыграла вничью с «Фрайбургом» (3:3).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних поединков «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла три из пяти последних матчей с «Боруссией» М при двух поражениях

Три последних матча между клубами закончились тоталом больше 5.5 мячей

Прогноз

Команды в последнее время играют между собой очень результативно, и мы предполагаем, что данная концепция продолжится. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.