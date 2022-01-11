«Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (14.01.2022)

1641907985

вчера, 16:33

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.51. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Боруссия» Д качественно проводит нынешний сезон, изредка допуская осечки. Коллектив идет на втором месте и сократил отставание от «Баварии» до шести пунктов. Команда много забивает (44 гола) и старается добиваться максимума в каждом поединке. В предстоящей встрече болельщиков ждет интересное противостояние с командой из первой четверки турнирной таблицы. В прошлом туре «Боруссия» Д вырвала победу у «Айнтрахта» Ф (3:2), а ранее проиграла на выезде «Герте» (2:3).

«Фрайбург» занимает высокую для себя позицию и старается удержать своем место, стабильно набирая очки. Так, в пяти последних поединках клуб смог набрать восемь очков, а отставание от нынешнего соперника составляет семь очков. «Фрайбург» может создать проблемы любому сопернику, и «шмели» не являются исключением. В прошлом матче «Фрайбург» разошелся миром с «Арминией» (2:2), а ранее оказался сильнее «Байера» (2:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фрайбург» уступил только в двух из десяти последних матчей на выезде

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла девять из десяти последних матчей с «Фрайбургом» на своем поле

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит явным фаворитом в этой встрече и продолжает гонку за чемпионство. «Фрайбург» крайне неудачно играет с «желто-черными» на выезде, поэтому предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Фонбет.