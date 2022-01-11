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«Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (14.01.2022)

вчера, 16:33

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.51. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.915.77
Фонбет 1.50 4.80 5.70
Мелбет 1.54 4.88 6.10
BetBoom 1.52 4.90 5.90

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Боруссия» Д качественно проводит нынешний сезон, изредка допуская осечки. Коллектив идет на втором месте и сократил отставание от «Баварии» до шести пунктов. Команда много забивает (44 гола) и старается добиваться максимума в каждом поединке. В предстоящей встрече болельщиков ждет интересное противостояние с командой из первой четверки турнирной таблицы. В прошлом туре «Боруссия» Д вырвала победу у «Айнтрахта» Ф (3:2), а ранее проиграла на выезде «Герте» (2:3).

«Фрайбург» занимает высокую для себя позицию и старается удержать своем место, стабильно набирая очки. Так, в пяти последних поединках клуб смог набрать восемь очков, а отставание от нынешнего соперника составляет семь очков. «Фрайбург» может создать проблемы любому сопернику, и «шмели» не являются исключением. В прошлом матче «Фрайбург» разошелся миром с «Арминией» (2:2), а ранее оказался сильнее «Байера» (2:1).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Фрайбург» уступил только в двух из десяти последних матчей на выезде
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» Д выиграла девять из десяти последних матчей с «Фрайбургом» на своем поле

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит явным фаворитом в этой встрече и продолжает гонку за чемпионство. «Фрайбург» крайне неудачно играет с «желто-черными» на выезде, поэтому предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.51 2.07 1.80
Мелбет 2.52 1.50
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:37
Победа команды "Боруссии" в этом матче. Удачи
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