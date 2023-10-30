«Боруссия» М — «Хайденхайм». Прогноз на матч кубка Германии (31.10.2023)

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вчера, 20:33

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать за 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 3 и ТМ 3 за 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Боруссия» М в нынешнем сезоне выглядит крайне нестабильно и в чемпионате Германии довольствуется лишь 11 местом с набранными девятью баллами. Путь в кубке страны может стать шансом для коллектива попасть в еврокубки, ведь сделать это в Бундеслиге на данный момент будет куда сложнее. В прошлом матче чемпионата «Боруссия» М обыграла тот же «Хайденхайм» (2:1), а ранее уступила на выезде «Кельну» (1:3).

К сожалению для своих болельщиков «Хайденхайм» проиграл практически все последние матчи за редкими исключениями. Однако, в кубке Германии коллектив может отвлечься от проблем в Бундеслиге и провести яркую игру, чтобы создать проблемы более именитому сопернику, а возможно и пройти в следующий раунд. До поражения от «Боруссии» М в чемпионате, «Хайденхайм» крупно проиграл на своем поле «Аугсбургу» (2:5).

Информация для ставок

«Хайденхайм» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла лишь три поединка из десяти последних

«Боруссия» М выиграла два из трех последних матчей с «Хайденхаймом»

Прогноз

Предполагаем, что хозяевам будет непросто пройти в следующий раунд, а в основное время команды не вывят победителя. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.