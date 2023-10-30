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«Боруссия» М — «Хайденхайм». Прогноз на матч кубка Германии (31.10.2023)

вчера, 20:33
Боруссия

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать за 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.594.655.17
Лига Ставок 1.59 4.70 5.40
Pari 1.60 4.60 5.20

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 3 и ТМ 3 за 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Боруссия» М в нынешнем сезоне выглядит крайне нестабильно и в чемпионате Германии довольствуется лишь 11 местом с набранными девятью баллами. Путь в кубке страны может стать шансом для коллектива попасть в еврокубки, ведь сделать это в Бундеслиге на данный момент будет куда сложнее. В прошлом матче чемпионата «Боруссия» М обыграла тот же «Хайденхайм» (2:1), а ранее уступила на выезде «Кельну» (1:3).

К сожалению для своих болельщиков «Хайденхайм» проиграл практически все последние матчи за редкими исключениями. Однако, в кубке Германии коллектив может отвлечься от проблем в Бундеслиге и провести яркую игру, чтобы создать проблемы более именитому сопернику, а возможно и пройти в следующий раунд. До поражения от «Боруссии» М в чемпионате, «Хайденхайм» крупно проиграл на своем поле «Аугсбургу» (2:5).

Информация для ставок

  • «Хайденхайм» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
  • «Боруссия» М выиграла лишь три поединка из десяти последних
  • «Боруссия» М выиграла два из трех последних матчей с «Хайденхаймом»

Прогноз

Предполагаем, что хозяевам будет непросто пройти в следующий раунд, а в основное время команды не вывят победителя. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.51 2.09 1.78
Лига Ставок 2.61 1.50 2.08 1.77
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