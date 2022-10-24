«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

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вчера, 10:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Манчестер Сити», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Рискнуть на триумф хозяев можно по 5.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Боруссия» Д имеет очень хорошую ситуацию в своей группе и с семью баллами идет на втором месте, опережая ближайших соперников на пять баллов. Даже ничейный результат практически выводит команду в плей-офф, но в случае победы есть возможность побороться с подопечными Гвардиолы и за первое место. Два последних матча «Боруссии» Д завершились крупной победой над «Штутгартом» (4:0) и успехом с «Ганновером-96» в кубке страны (2:0).

«Манчестер Сити» выполнил свою главную задачу в Лиге Чемпионов и должен сфокусироваться на чемпионате Англии, ведь на данный момент «горожане» идут только вторыми и отстают от «Арсенала» на два пункта. Тем не менее, даже с несколькими резервными игроками, которые возможно выйдут в этой встрече, коллектив может доставить большие проблемы хозяевам. В прошлом туре «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» на своем поле (3:1), а ранее минимально уступил «Ливерпулю» (0:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити уступил только в одном матче из последних десяти во всех турнирах

„Боруссия“ Д выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из восьми встреч между клубами за последнее время закончились исходом „обе забьют“

„Боруссия“ Д проиграла последние три матча „Манчестер Сити“

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, поэтому предлагаем обратиться к статистике и обратить внимание на вариант „обе забьют“. Такую ставку можно сделать по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.