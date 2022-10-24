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«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

вчера, 10:53
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Манчестер Сити», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Рискнуть на триумф хозяев можно по 5.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.394.541.60
Лига Ставок 4.60 4.20 1.71
Мелбет 5.10 4.44 1.68

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Боруссия» Д имеет очень хорошую ситуацию в своей группе и с семью баллами идет на втором месте, опережая ближайших соперников на пять баллов. Даже ничейный результат практически выводит команду в плей-офф, но в случае победы есть возможность побороться с подопечными Гвардиолы и за первое место. Два последних матча «Боруссии» Д завершились крупной победой над «Штутгартом» (4:0) и успехом с «Ганновером-96» в кубке страны (2:0).

«Манчестер Сити» выполнил свою главную задачу в Лиге Чемпионов и должен сфокусироваться на чемпионате Англии, ведь на данный момент «горожане» идут только вторыми и отстают от «Арсенала» на два пункта. Тем не менее, даже с несколькими резервными игроками, которые возможно выйдут в этой встрече, коллектив может доставить большие проблемы хозяевам. В прошлом туре «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» на своем поле (3:1), а ранее минимально уступил «Ливерпулю» (0:1).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити уступил только в одном матче из последних десяти во всех турнирах
  • „Боруссия“ Д выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть из восьми встреч между клубами за последнее время закончились исходом „обе забьют“
  • „Боруссия“ Д проиграла последние три матча „Манчестер Сити“

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, поэтому предлагаем обратиться к статистике и обратить внимание на вариант „обе забьют“. Такую ставку можно сделать по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.49 2.13 1.77
Лига Ставок 2.48 1.52 1.97 1.81
Мелбет 2.53 1.47
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:30
Гости могут играть вторым составом..
Гость
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