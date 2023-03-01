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«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (03.03.2023)

сегодня, 09:23
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Фрайбурга», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по 3.75

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.273.982.98
Лига Ставок 2.36 3.65 2.90

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Боруссия» Д находится в отличной форме и имеет очень длинную победную серию во всех турнирах. В Бундеслиге «желто-черные» лидируют вместе с «Баварией», набрав по 46 очков и уступают ей только по разнице забитых и пропущенных мячей. Матч с «РБ Лейпциг» можно смело назвать центральным, ведь обе команды идут в первой четверке чемпионата Германии. Два последних матча «Боруссии» Д завершились победами над «Хоффенхаймом» (1:0) и «Гертой» (4:1).

«РБ Лейпциг» выигрывает реже, чем их нынешний соперник, но в целом команда показывает добротный футбол и параллельно принимает участие в Лиге Чемпионов. На данный момент коллектив заслуженно занимает четвертую позицию в Бундеслиге и отстает от лидеров на четыре очка. В прошлом туре «РБ Лейпциг» минимально обыграл «Айнтрахт» Ф (2:1), а в Лиге Чемпионов разошелся миром с «Манчестер Сити» (1:1).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» не проигрывает уже девять выездных матчей подряд
  • «Боруссия» Д выиграла 11 последних поединков во всех турнирах
  • «Боруссия» Д проиграла три последних матча «РБ Лейпциг»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет насыщенным на события и результативным, а значит место голам от обеих команд найдется. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.92 1.28 2.39 1.63 1.90 1.99
Лига Ставок 2.27 1.62 1.80 1.98
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