«Боруссия» М — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2022)

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вчера, 13:32

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.26 в букмекерской конторе Фонбет. Те, кто верит в победу «Унион Берлин», могут поставить по коэффициенту 3.35. Коэффициент на ничью составляет 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.87, в то время как низовой исход оценивается по 1.99. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Боруссия» М провалила нынешний сезон и вынуждена держаться в середине турнирной таблицы, не имея больших шансов пробиться в еврокубковую зону. Команда идет на 12 позиции с 22 набранными очками и за последние пять туров одержала всего одну победу. Игра с «Унион Берлин», который находится в хорошей физической форме, станет настоящей проверкой для клуба из Менхенгладбаха. В двух последних турах коллектив проиграл «Байеру» (1:2) и оказался сильнее «Баварии» на выезде (2:1).

«Унион Берлин» за последние два сезона стал крепкой, боеспособно командой и заслуженно занимает текущее пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив набрал 31 очко и проиграл всего один поединок в пяти последних турах. Плотность команд в еврокубковой зоне очень высокая и любая осечка может откинуть команду на несколько мест вниз. В прошлом туре чемпионата Германии «Унион Берлин» выиграл у «Хоффенхайма» (2:1), а ранее разошелся миром с «Байером» (2:2).

Информация для ставок

«Унион Берлин» выиграл пять матчей из последних десяти во всех турнирах

«Боруссия» проиграла три последних матча во всех турнирах

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» М выиграла у «Унион Берлин» два из трех домашних матчей

Прогноз

«Унион Берлин» показывает достойные результаты в чемпионате, а «Боруссии» М не может найти свою игру уже пол сезона, выделяясь отдельными яркими матчами. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этом матче, а сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.