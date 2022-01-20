«Боруссия» М — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.26 в букмекерской конторе Фонбет. Те, кто верит в победу «Унион Берлин», могут поставить по коэффициенту 3.35. Коэффициент на ничью составляет 3.35.
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завтра, 17:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.87, в то время как низовой исход оценивается по 1.99. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Боруссия» М провалила нынешний сезон и вынуждена держаться в середине турнирной таблицы, не имея больших шансов пробиться в еврокубковую зону. Команда идет на 12 позиции с 22 набранными очками и за последние пять туров одержала всего одну победу. Игра с «Унион Берлин», который находится в хорошей физической форме, станет настоящей проверкой для клуба из Менхенгладбаха. В двух последних турах коллектив проиграл «Байеру» (1:2) и оказался сильнее «Баварии» на выезде (2:1).
«Унион Берлин» за последние два сезона стал крепкой, боеспособно командой и заслуженно занимает текущее пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив набрал 31 очко и проиграл всего один поединок в пяти последних турах. Плотность команд в еврокубковой зоне очень высокая и любая осечка может откинуть команду на несколько мест вниз. В прошлом туре чемпионата Германии «Унион Берлин» выиграл у «Хоффенхайма» (2:1), а ранее разошелся миром с «Байером» (2:2).
Информация для ставок
- «Унион Берлин» выиграл пять матчей из последних десяти во всех турнирах
- «Боруссия» проиграла три последних матча во всех турнирах
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Боруссия» М выиграла у «Унион Берлин» два из трех домашних матчей
Прогноз
«Унион Берлин» показывает достойные результаты в чемпионате, а «Боруссии» М не может найти свою игру уже пол сезона, выделяясь отдельными яркими матчами. Предполагаем, что гости окажутся сильнее в этом матче, а сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.